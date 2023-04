ARM travaillerait actuellement sur un prototype de puce pour montrer tout son savoir-faire

ARM travaillerait actuellement sur un prototype de puce maison, un projet pour montrer son savoir-faire et attirer de nouveaux clients avant son entrée en bourse.

ARM travaillerait actuellement sur sa propre puce. Selon The Financial Times, l’entreprise a missionné sa toute récente équipe “solutions d’ingénierie”, supervisée par l’ancien cadre de Qualcomm et designer de Snapdragon, Kevork Kechichian, de mettre au point un semi-conducteur pour montrer l’étendue de son savoir-faire et toutes les capacités de ses produits. L’objectif évident d’ARM avec un tel projet est d’attirer de nouveaux clients avant sa très attendue introduction en bourse dans quelques mois.

ARM travaillerait actuellement sur un prototype de puce maison

The Times rapporte que l’entreprise a commencé à travailler sur ce prototype il y a environ six mois. Plusieurs cadres de l’industrie ont déclaré au journal que le résultat est “plus avancé” que n’importe quel semi-conducteur produit jusqu’à présent. Le fait que plusieurs sources externes à ARM aient parlé de cette puce maison à The Times suggère que ce prototype n’est qu’un secret de polichinelle dans l’industrie des puces.

ARM s’est refusé à faire le moindre commentaire. Selon The Times, l’entreprise n’a pas prévu de vendre ou de proposer le design de son prototype sous licence à des sociétés tierces. Ce qui est très facile à croire. Cela ne ressemblerait pas à ARM de procéder ainsi. Le business model de la société est articulé autour des licences de ses architectures à d’autres entreprises. Plus de 500 d’entre elles, dont Apple, MediaTek et Qualcomm, utilisent des composants pensés par ARM dans leurs semi-conducteurs.

Un projet pour montrer son savoir-faire et attirer de nouveaux clients avant son entrée en bourse

Il y a des segments du marché sur lesquels ARM pourrait encore s’inviter. Avec les PC, par exemple, les composants ARM sont rares, exceptés dans les récents Mac. Comme The Times le précise, l’entreprise avertissait la semaine dernière ses investisseurs au sujet d’un risque de “concentration significative” de son activité. En 2022, les 20 plus grands clients d’ARM représentaient 86 % de ses revenus. “La perte d’un petit nombre de clients clef pourrait avoir un impact significatif sur la croissance du groupe”, déclarait l’entreprise aux analystes.

Ce projet pourrait aussi être une très bonne chose pour les clients finaux. Selon The Times, l’équipe de solutions d’ingénierie d’ARM travaillerait aussi à améliorer les performances et la sécurité dans les designs de l’entreprise. Les fruits de ce travail devraient se retrouver directement dans les appareils que vous utilisez quotidiennement.