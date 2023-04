Votre vieux Mac pourrait devenir totalement inutilisable si vous ne faites pas cela

Avec ses mesures de sécurité renforcée, Apple complexifie grandement le marché de l'occasion, en rendant potentiellement des machines totalement inutilisables. Explication.

Les Mac sont des machines qui peuvent être conservées longtemps, très longtemps. Mais comme tout appareil électronique, à un moment, il faut s’en séparer. Lorsque le moment est venu, vous voulez peut-être qu’il serve à quelqu’un d’autre. Mais si vous ne faites pas cette opération toute simple, l’appareil pourrait devenir tout simplement inutilisable, ceci grâce aux protocoles de sécurité plus stricts mis en place par Apple.

Pourquoi les vieux Mac finissent-ils à la poubelle

En 2018, Apple a commencé à intégrer une puce T2 propriétaire dans ses Mac. Avec l’introduction de ses propres puces Apple Silicon, la fonctionnalité de la puce T2 a été intégrée dans le SoC en lui-même. Cette fonctionnalité, baptisé “Secure Enclave”, détient notamment les “clefs” du chiffrement qui protège les données de votre machine.

C’est une très bonne idée en termes de sécurité, mais c’est affreux pour le marché de l’occasion. Lorsque vous avez une nouvelle machine et que vous revendez, donnez ou recyclez votre ancien appareil, celle-ci devient inutilisable par le nouveau propriétaire, à moins que vous ne fassiez le nécessaire, à savoir le déverrouiller et le réinitialiser totalement. Et malheureusement, pour le déverrouiller, il faut désactiver la fonction Localiser. Outre le fait que cela permet de localiser un appareil perdu ou volé, Localiser agit aussi comme Verrou d’Activation. Lorsque activé, il faut votre mot de passe pour accéder à la machine, et ce, même après avoir effacé complètement le disque dur. Une mesure impossible à contourner.

Si vous désactivez Localiser avant de vous séparer de votre Mac, pas de souci. Malheureusement, nombre de personnes ne connaissent pas cette nécessité, ce qui rend leurs machines totalement inutilisables. Excepté pour revendre les pièces.

Ce problème existe depuis longtemps, mais comme Vice le rapporte, la situation a empiré. Les machines avec des puces T2 et Apple Silicon se multiplient sur le marché de l’occasion – notamment suite aux cycles de trois ans des entreprises – et nombre d’entre elles sont encore ainsi verrouillées.

Si un acheteur ou une société est en contact avec le précédent propriétaire, ils peuvent simplement demander à désactiver à distance Localiser, mais la plupart du temps, ce dernier n’est pas connu.

Et ce n’est pas la faute de celui-ci, finalement. Apple doit communiquer davantage sur l’importance de cette désactivation de Localiser et donc du Verrou d’Activation, avant de se débarrasser d’un Mac. Si elle peut se targuer de le faire déjà, ce n’est tout simplement pas suffisant.

De plus, il est peut-être possible de trouver un meilleur compromis entre sécurité et praticité. On pourrait par exemple imaginer un protocole permettant aux revendeurs ou aux réparateurs de contacter Apple au sujet d’un appareil avec Verrou d’Activation pour demander un déverrouillage. Apple pourrait même contacter le propriétaire précédent pour confirmer que l’appareil n’est pas volé.

Cela n’arrivera certainement jamais, mais quelque chose doit changer sur ce point. Ces machines, souvent encore tout à fait opérationnelles, ne devraient pas être inutilisables autrement que pour leurs pièces détachées.

Avant de vous débarrasser de votre Mac, désactivez Localiser pour désactiver le Verrou d’Activation. Cela se fait facilement via Réglages Système > [Votre Nom] > iCloud > Localiser mon Mac, puis cliquez sur “Désactiver”.

Le Verrou d’Activation est aussi désactivé lorsque vous restaurez votre Mac via la fonction “Effacer tout le contenu et les réglages” dans macOS Monterey et plus récent. Ce ne sera pas le cas si vous effacez votre disque via Utilitaire de Disque ou via Localiser directement.

Si vous avez besoin de déverrouiller votre Mac à distance, allez sur l’app web Localiser, choisissez “Appareils”, sélectionnez votre Mac et choisissez “Retirer du compte”.