Cette nouvelle technologie d'IA pourrait vous donner des capacités similaires à la télépathie : l'IA générative et l'EMG pour lire dans vos pensées.

L’IA générative devrait révolutionner de nombreuses industries et technologies dans les années à venir. Une entreprise est aujourd’hui convaincue qu’elle permettra aux gens de communiquer uniquement via la pensée. Unbabel est une société de traduction numérique qui aide ses clients à échanger dans différentes langues les uns avec les autres. Mais ces quatre dernières années, elle travaille sur un projet parallèle, un wearable non intrusif qui peut envoyer des messages texte basés sur vos pensées. En l’appairant avec une IA générative moderne comme celle d’OpenAI, cet accessoire, baptisé Halo, devient réalité.

Unbable utilise l’électromyographie (EMG), une méthode abordable pour mesurer la réponse musculaire et l’activité électrique. Le prototype de Halo utilise des capteurs EMG dans un brassard pour lire les muscles du bras de son porteur pendant que celui-ci visualise certains mots dans son esprit. Halo bénéficie des dernières avancées de l’IA générative. Le fondateur et PDG de Unbabel, Vasco Pedro, déclarait à TechCrunch : “C’est maintenant que tout va s’accélérer.” À l’heure actuelle, de tels appareils ne peuvent qu’approcher des concepts et mots simples depuis ce genre de stimulus, mais une IA générative peut interpréter ces mêmes signaux pour se rapprocher de mots et concepts bien plus complexes et surtout plus personnalisés. L’utilisateur peut ensuite confirmer ce que l’IA a déterminé et confirmer avant de transmettre la communication.

Halo est appairé à une app sur le téléphone de l’utilisateur et un casque sans fil. L’app peut recevoir des messages, lesquels sont transmis à l’utilisateur via le casque, de la même manière que l’on est aujourd’hui notifié de l’arrivée d’un SMS. Dans l’un des exemples de Unbable, quelqu’un demandait à Vasco Pedro quel genre de café il avait bu ce matin, via un message texte lu dans son casque. Lorsque ce dernier a pensé à “café noir”, les muscles de son bras ont répondu à cette idée et l’EMG a pu interpréter les signaux. Là, l’IA entre en jeu. Dans la mesure où le grand modèle de langage a été entraîné pour connaître les réponses physiques de Vasco Pedro à des mots et phrases, l’algorithme a pu lui demander, via le casque, s’il pensait à “Americano”. Vasco Pedro n’a eu qu’à confirmer et la réponse fut envoyée via Telegram, sans taper au clavier ni même bouger.

L’IA générative et l’EMG pour lire dans vos pensées

Ce “LLM personnalisé” utilise ChatGPT 3.5 et son expérience avec l’utilisateur pour faciliter la communication entre l’utilisateur, ses pensées et la personne avec laquelle il communique. Unbabel pourrait avoir ici déverrouillé le plein potentiel de ce type de communication “télépathique”. Halo pourrait totalement changer la vie des gens qui ne sont pas en mesure de parler. Sur ce segment, les technologies actuelles sont très loin d’être efficaces. Le physicien Stephen Hawking, atteint de la maladie de Charcot, utilisait notamment une technologie de suivi des mouvements oculaires. Il avait aussi synthétisé sa voix pour pouvoir communiquer à la vitesse de deux mots par minute, environ. Selon Unbabel, son système atteint actuellement les 20 mots par minute, un chiffre que l’entreprise cherche évidemment à augmenter. Elle espère en tous les cas pouvoir introduire une version stable de Halo et la proposer aux patients atteints de la maladie de Charcot dès la fin de cette année. À suivre !