Google Photos améliore vos Souvenirs avec l'IA générative. Une mise à jour qui va prendre un certain temps à être totalement déployée.

Google Photos s’offre une mise à jour majeure qui vient ajouter l’IA générative à sa fonction populaire Souvenirs. L’outil permet déjà de créer des montages en utilisant vos photos et vidéos, mais aujourd’hui, ces montages deviennent bien plus personnalisés, avec des collections qui ont du sens selon votre propre vie. Les algorithmes IA collectent les images dans les catégories pertinentes, de récentes vacances, par exemple, et proposent un titre attrayant pour accompagner le montage. L’app fait déjà cela, plus ou moins, mais la mise à jour devrait faire cela bien mieux. Comme toujours avec l’IA, tout n’est pas toujours parfait, mais vous pouvez éditer manuellement a posteriori.

Tous ces montages sont réunis dans une vue dédiée, baptisée Souvenirs, pour que vous n’interagissiez avec ces derniers que lorsque vous le souhaitez vraiment. Jusqu’à présent, les utilisateurs de Google Photos recevaient une notification push chaque fois qu’un nouveau montage était disponible. Cliquez sur l’onglet Souvenirs et à vous de jouer. Ce nouvel onglet offre aussi un accès à des fonctionnalités disponibles depuis quelque temps, comme ajouter de la musique à un montage ou partager des souvenirs via l’app.

La mise à jour permet même la co-création de montages avec des amis ou de la famille. Invitez qui que ce soit à collaborer et ce dernier pourra contribuer avec ses propres photos et vidéos. Tous les participants peuvent supprimer une photo qui ne correspond pas au thème ou procéder à des modifications simples, et le système fera des recommandations de photos de lui-même, en se basant sur les informations de géolocalisation, notamment. En ce qui concerne le partage, Google indique que vous pourrez bientôt sauvegarder ces collections dans des formats vidéo populaires pour les envoyer via des services de messagerie ou les publier sur des apps sociales.

Une mise à jour qui va prendre un certain temps à être totalement déployée

Cette mise à jour de Google Photos est en cours de déploiement depuis hier aux États-Unis, mais la firme de Mountain View indique qu’il faudra quelques mois avant qu’elle soit disponible au niveau mondial. Ce n’est pas la première fois cette année que l’entreprise introduit de l’IA générative dans Google Photos. En mai dernier, le géant américain utilisait la technologie pour améliorer son outil de Gomme Magique qui utilise l’IA pour supprimer des éléments dans les photos.