Cette application de partage de lien est meilleure que AirDrop

Si Airdrop est une très bonne solution de partage de liens, Hyperduck est plus efficace encore, et plus fiable. Pour peu que vous n'ayez besoin du partage que dans un seul sens.

AirDrop est l’une des raisons principales qui peuvent vous convaincre de passer à l’écosystème Apple dans son ensemble. Lorsque cela fonctionne, c’est un moyen totalement fluide d’envoyer des liens et des fichiers entre votre iPhone et votre Mac. Ceci étant dit, si le système est le plus souvent très rapide, il est aussi assez peu fiable, refusant parfois tout simplement de fonctionner sans raison apparente. J’ai toujours voulu trouver une solution plus sûre pour mon Mac, et mes recherches arrivent aujourd’hui à leur terme avec le lancement de Hyperduck.

Hyperduck est une application gratuite qui fonctionne sur votre iPhone, iPad et Mac et permet d’envoyer des liens rapidement depuis le mobile vers le desktop. C’est le genre d’applications qui ne fait qu’une chose, mais qui le fait très bien. Vous pouvez ouvrir n’importe quel fichier ou lien sur votre iPhone ou iPad, tapoter sur le bouton Partager, faire défiler et tapoter sur “Envoyer au Mac” et le tour est joué.

Pourquoi Hyperduck est meilleur que AirDrop

Tant que Hyperduck est ouvert sur votre Mac, le lien se chargera dans votre navigateur par défaut. C’est plus rapide et plus fiable que AirDrop, ce qui explique que l’app soit devenue ma méthode préférée pour envoyer des liens de mon iPhone vers mon Mac. AirDrop vous fait patienter quelques secondes avant que le Mac ne réagisse, et il faut encore une seconde pour ouvrir le lien dans Safari. Hyperduck est bien plus rapide pour l’envoi et l’ouverture des liens.

Et mieux encore, cela fonctionne si vous n’êtes pas à côté de votre Mac, et même lorsque votre Mac est éteint. Vous pouvez envoyer plusieurs liens vers votre Mac via l’app et quand la machine démarrera et lancera Hyperduck, ces liens s’ouvriront dans votre navigateur par défaut. Une amélioration franche par rapport à Airdop qui nécessite que les appareils soient allumés et à portée.

Où est l’embrouille ?

Hyperduck fonctionne avec iCloud, alors vous devrez être connecté(e) sur le même Apple ID sur votre iPhone et votre Mac. Bien que cette solution soit souvent rapide et fiable, elle reste donc sujette à la stabilité de l’infrastructure iCloud. Si iCloud a des soucis, Hyperduck sera affecté aussi.

L’autre grande limitation, c’est que Hyperduck ne peut pas envoyer des liens depuis votre Mac vers votre iPhone. L’app a été conçue pour des transferts dans un unique sens. Si vous êtes comme moi, c’est tout à fait acceptable : j’ai davantage tendance à envoyer des liens de mon iPhone vers mon Mac que l’inverse, dans la mesure où le plus grand écran rend la lecture plus facile.

Pour envoyer des liens de votre Mac vers votre iPhone, vous pouvez garder les options habituelles – AirDrop, presse-papiers universel ou les onglets iCloud -.