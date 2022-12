Les restrictions d’AirDrop arrivent dans le monde entier avec iOS 16.2

La limitation d'AirDrop aperçue en Chine arrive dans iOS 16.2. Une amélioration de sécurité bienvenue mais controversé à cause de son timing.

La prochaine mise à jour d’iOS viendra renforcer la sécurité d’AirDrop pour tout le monde. Les nouveaux paramètres par défaut seront déployés dans le monde entier avec iOS 16.2 après que la firme de Cupertino a limité l’utilisation d’AirDrop en Chine, alors que les manifestants utilisaient cette fonctionnalité pour s’organiser avec des étrangers.

Cette restriction vient mettre en place une limite de 10 minutes pour les utilisateurs qui partagent les fichiers via AirDrop avec “tout le monde”. Après cela, le paramètre repasse en mode “contacts uniquement”, ce qui vient rendre la fonction totalement inutile, ou presque, dans les manifestations. Le fait qu’Apple renforcer les paramètres de confidentialité est une bonne chose, évidemment, mais c’est le timing de cette initiative qui interroge.

Cette modification est arrivée en Chine avec la mise à jour iOS 16.1.1, après que les media ont rapporté l’utilisation de cet outil par les protestataires pour s’organiser, discuter de VPN et dénoncer le Président Xi Jinping. À cette époque, Apple déclarait que la fonctionnalité ne resterait pas exclusive à la Chine et qu’elle serait déployée dans le monde entier l’année suivante. Un peu moins d’un mois plus tard, elle se retrouve dans la dernière bêta d’iOS en date.

Apple pourrait tenter ainsi de trouver le juste milieu entre apaiser la Chine – pays dans lequel la firme de Cupertino fabriquer la majorité de ses produits et génère environ 20 % de ses revenus – et limiter les dégâts entre ses frontières quant au fait d’avoir plié l’échine devant un régime autoritaire. En ajoutant cette fonctionnalité au niveau mondial, la marque à la pomme peut nier officiellement avoir aidé un gouvernement oppressif à réprimer des protestations.

D’un autre côté, le paramètre “tout le monde” d’AirDrop a aussi conduit à la réception de contenu non sollicité de parfaits inconnus. Quelles que puissent être les motivations d’Apple, mettre un terme à ceci est un résultat annexe que l’on ne peut ignorer et qu’on ne peut refuser.

La version iOS 16.2 Release Candidate est disponible pour les développeurs depuis quelques jours.