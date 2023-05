Cette app vous permet de chercher dans tout ce que vous avez fait sur votre Mac

Rewind est une application qui vous permet de rechercher dans tout ce que vous avez fait, vu, dit ou entendu sur votre Mac. Un concept aussi intéressant que puissant. Présentation.

Alors que vous naviguez dans vos onglets, entre vos réunions et vos différentes tâches sur votre Mac, il est facile de perdre la trace de certaines choses importantes. Vous aviez peut-être fait une référence à un document contenant une citation importante ou entendu parler de quelque chose pendant une réunion, mais oublié de l’enregistrer. Rewind est une application qui peut vous aider à retrouver tout cela, d’une manière tout à fait inédite.

Rewind enregistre tout ce que vous faites sur votre Mac. Le service stocke tout ce que vous voyez à l’écran et peut même enregistrer ce que vous dites ou entendez. Tous les fichiers audio sont transcrits sur votre Mac, les rendant “cherchables”. Si vous avez prononcé ou entendu une phrase comme “Rappelle-moi d’envoyer un lien pour…” pendant que vous utilisiez votre Mac, Rewind peut facilement retrouver ces références pour vous. Si vous cherchez un terme comme “Facture”, l’app trouvera toutes les fenêtres dans lesquelles vous avez vu le terme, y compris le Finder, les emails et même durant les appels Zoom.

Cette app intègre aussi ChatGPT et affirme utiliser GPT-4 pour vous aider à retrouver les choses plus rapidement encore sur votre Mac. Vous pouvez même utiliser la fonctionnalité “Demander à Rewind” pour initialiser le chatbot et lui demander de générer un résumé de tout ce que vous avez fait aujourd’hui, ou si vous avez déjà parlé avec telle ou telle personne.

Si ces fonctionnalités vous intéressent, vous pouvez télécharger Rewind et tester le service. À l’heure actuelle, il n’est compatible qu’avec les Mac disposant d’une puce Apple Silicon (M1 ou M2). L’offre gratuite vous permet de réaliser jusqu’à 50 recherches, après quoi vous devrez souscrire à un abonnement qui coûte entre 10 et 36 $ par mois, selon que vous souhaitez payer par mois ou par an.

Une fois l’application installée, vous pouvez aller dans les paramètres pour optimiser son fonctionnement. Dans l’onglet “Screen”, vous pouvez choisir toutes les apps que vous ne voulez pas que Rewind enregistre. Il peut s’agir d’applications avec des informations sensibles, comme un gestionnaire de mots de passe ou une app de messagerie.

Par défaut, Rewind peut enregistrer et reconnaître les langues suivantes : anglais, français, italien, allemand, espagnol et portugais. Vous pouvez ajouter d’autres langues dans ce même écran : chinois (traditionnel et simplifié), coréen, japonais et ukrainien. Ces langues additionnelles ne sont prises en charge que si vous avez une machine sous macOS 13 Ventura ou plus récent. De plus, Rewind prend en charge pas moins de 57 langues pour la transcription audio.

Quel est le piège ?

Avec une app qui enregistre tout ce que vous faites, on peut nécessairement craindre pour sa vie privée. Le coût de la praticité de Rewind est que vous devez faire confiance à une société privée, à but purement lucratif, pour stocker vos enregistrements. Les développeurs de Rewind expliquent cependant que tous les enregistrements restent sur votre appareil, et vous pouvez vérifier la chose en utilisant une app firewall comme LittleSnitch.

Le seul souci est que Rewind a besoin d’envoyer des données sur le web pour que vous puissiez utiliser ses fonctions ChatGPT. Si cela vous ennuie, vous pouvez bloquer tous ces échanges via une app firewall.

Le tarif de Rewind peut aussi être un frein : entre 120 et 432 $ par an, c’est un investissement conséquent. Il faudra donc utiliser les fonctionnalités de manière régulière pour justifier l’abonnement. Certains pourraient même se demander pourquoi une app qui fonctionne totalement sur l’appareil doit avoir un abonnement si onéreux.

L’autre grande inquiétude concerne le stockage et les ressources utilisées par Rewind. Les développeurs expliquent que les technologies de compression sont très bonnes et que l’app a besoin d’environ 14 Go sur votre Mac par mois. Vous pouvez configurer l’app pour qu’elle supprime les enregistrements plus tôt si vous souhaitez limiter le volume de stockage utilisé.