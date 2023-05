Comment accéder aux emoji sur Mac via un simple raccourci clavier

macOS permet d'afficher la fenêtre de sélection des emoji et autres symboles de manière très simple, en appuyant sur une seule et unique touche. Voici comment en profiter.

Si vous utilisez une machine Apple sous une version récente de macOS, sous Monterey 12, Ventura 13 ou plus récente, vous pouvez activer une fonctionnalité d’accès rapide aux emoji qui permet, comme son nom l’indique, de faire apparaître la fenêtre de sélection des emoji en appuyant simplement sur une touche du clavier.

Voici comment activer la fonctionnalité de raccourci des emoji sur macOS :

Allez dans le menu Apple (l’icône en forme de pomme dans le coin supérieur gauche) puis choisissez Réglages système ou Préférences système. Allez dans Clavier. Cherchez la ligne “Appuyez sur la touche ‘globe/fn’ pour :” et sélectionnez “Afficher Emoji & symboles”. Sur Ventura ou plus récent, cela se présente légèrement différemment de sous Monterey, mais l’option a peu ou prou le même libellé. Confirmez que le choix fonctionne en appuyant sur la touche globe/fn. Vous devriez voir apparaître la fenêtre de sélection des emoji.

Vous êtes paré(e).

Saisir un emoji sur Mac en utilisant la touche fn

Vous pouvez désormais accès à la fenêtre de sélection d’un emoji instantanément où que vous soyez sur votre Mac en appuyant simplement sur la touche fn/globe.

La fonctionnalité de recherche d’emoji standard fonctionne aussi, dans la mesure où il s’agit de l’outil complet Emoji & symboles du Mac.

Faites défiler parmi les nombreux symboles et emoji disponibles, c’est le plus simple d’insérer celui que vous souhaitez.

Certains utilisateurs de Mac feront le parallèle avec le réglage par défaut pour l’iPad quand on utilise un clavier avec cet appareil, où appuyer sur la touche globe fait apparaître la fenêtre de sélection des emoji dans iPadOS.

Pour de nombreux utilisateurs de Mac, c’est plus rapide et plus efficace que d’appuyer sur le raccourci clavier Cmd + Ctrl + Espace. Si vous utilisez fréquemment les emoji, vous apprécierez sans nul doute la facilité de cette méthode.

La fonction n’est pas activée par défaut sur les Mac sous macOS Monterey. Il faut donc bien penser à l’activer dans les réglages comme indiqué plus haut. Et cela ne vient pas annuler le fonctionnement “normal” de la touche fn.