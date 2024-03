Ces personnages qui ne reviendront pas dans Deadpool 3

Plusieurs personnages de Marvel manqueront à l'appel pour les prochaines aventures de Wade Wilson au cinéma.

Tl;dr Deadpool & Wolverine suivra les précédents films Deadpool mais sans certains personnages.

Josh Brolin ne reprendra pas son rôle de Cable dans la suite.

Domino, jouée par Zazie Beetz, n’apparaîtra pas non plus dans le film.

TJ Miller ne reviendra pas en tant que Weasel et Firefist sera également absent.

Un nouvel opus de la saga Deadpool

Les fans de l’univers Marvel attendent avec impatience la sortie du prochain film de la saga Deadpool, intitulé Deadpool & Wolverine. Bien que ce film soit la suite des précédents opus de Deadpool, certains personnages emblématiques ne feront pas leur retour à l’écran.

Des absences remarquées

Josh Brolin, qui a incarné Cable dans Deadpool 2, a confirmé qu’il ne participera pas à ce nouveau film. De même, Zazie Beetz, qui jouait Domino, a également annoncé qu’elle ne serait pas de la partie. Enfin, TJ Miller, qui interprétait Weasel, ami proche de Wade Wilson (alias Deadpool), n’apparaîtra pas non plus dans Deadpool & Wolverine.

Des raisons diverses et variées

Les raisons de ces absences sont diverses. Pour Cable, il est possible que les producteurs aient voulu éviter une confusion entre Josh Brolin et son autre rôle majeur dans l’univers Marvel, celui de Thanos. Quant à Domino, des contraintes budgétaires pourraient expliquer l’absence de Zazie Beetz. Enfin, le départ de TJ Miller serait dû à des tensions sur le plateau et à diverses affaires judiciaires.