Deadpool 3 : qui est Patch, le Wolverine de Madripoor ?

La première bande-annonce de Deadpool & Wolverine, produite par Marvel Studios, semble révéler une autre version de Wolverine, connue sous le nom de Patch dans les comics.

Tl;dr Le premier trailer de Deadpool & Wolverine présente une variante de Wolverine, connue sous le nom de Patch.

Le trailer est devenu le plus vu de tous les temps en 24 heures avec 365 millions de vues.

Patch est une identité adoptée par Wolverine à Madripoor, une île fictive de l’univers Marvel.

Il y a des spéculations sur l’apparition de Patch dans Deadpool & Wolverine et son interprète potentiel, Daniel Radcliffe.

Une nouvelle incarnation de Wolverine

Marvel Studios a dévoilé le premier trailer de Deadpool & Wolverine, révélant une nouvelle variante du célèbre X-Men à griffes, connue sous le nom de Patch. Hugh Jackman, qui a confirmé la reprise de son rôle de James “Logan” Howlett, alias Wolverine, en septembre 2022, est au centre de l’attention. Ce trailer a permis un aperçu de son retour après avoir dévoilé son nouveau costume fidèle à la bande dessinée de Marvel.

Un record pour le trailer

Le trailer de Deadpool & Wolverine a battu un record, devenant le plus vu de tous les temps en 24 heures, avec un total de 365 millions de vues. Il dépassé celui détenu par Spider-Man: No Way Home qui était de 355,5 millions de vues. L’effet Super Bowl n’est pas étranger à cela.

La présence de Patch dans Deadpool 3

Dans les comics Marvel, Patch est une identité adoptée par Wolverine lorsqu’il opère sur l’île fictive de Madripoor. Il est apparu pour la première fois dans les années 1980, mais s’est fait plus présent ces dernières années. Dans cette identité, Wolverine se mêle aux locaux de Madripoor, qui le connaissent uniquement sous le nom de Patch. Il mène une vie discrète, enquête sur des crimes et évite d’impliquer les X-Men dans ses activités.

Une éventuelle apparition dans Deadpool & Wolverine

Le trailer de Deadpool & Wolverine suggère que le film pourrait se dérouler à Madripoor. On y voit un personnage portant une veste blanche, ce qui pourrait indiquer l’arrivée de Patch dans le MCU. Cependant, aucune confirmation officielle n’a été faite à ce sujet par Marvel Studios, Ryan Reynolds ou Hugh Jackman.