Ces personnages de John Wick qui méritent un rôle plus important dans la saga

John Wick a croisé le chemin de nombreux assassins mortels et de méchants impitoyables. Certains de ces personnages fascinants méritent beaucoup plus de reconnaissance. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?

Tl;dr La franchise “John Wick” présente un univers criminel riche en personnages.

Certains personnages secondaires mériteraient plus de temps à l’écran.

L’hôtel Continental est un lieu central du monde de “John Wick”.

Plusieurs personnages intrigants sont introduits dans les différents volets de la franchise.

John Wick : un univers riche en personnages

La franchise John Wick, centrée sur le tueur à gages incarné par Keanu Reeves, ne se contente pas de nous présenter un héros, mais tout un monde criminel regorgeant de personnages tous plus fascinants les uns que les autres. Parmi eux, des gangsters, des assassins, et ceux qui travaillent à maintenir le système en place.

L’Hôtel Continental : un lieu central

L’un des piliers de cet univers mystérieux est l’hôtel Continental, un terrain neutre pour les assassins où toute activité criminelle est strictement interdite. Mais malgré l’importance de ce lieu, certains de ses occupants restent malheureusement sous-exploités, bien qu’ils contribuent grandement à l’immersion dans le monde de John Wick.

Des personnages secondaires qui méritent plus d’attention

Des personnages comme Marcus, l’ami rare de John dans ce monde chaotique, ou encore Helen, dont la mort pousse John vers une spirale de violence, mériteraient d’être davantage explorés. De même pour Ares, redoutable tueuse muette qui partage une étrange connexion avec John, ou Koji, propriétaire de l’hôtel Continental à Osaka et père d’Akira, autre personnage fascinant introduit dans John Wick: Chapter 4.

Des nouveaux venus intrigants

La franchise ne cesse d’innover en introduisant de nouveaux personnages à chaque film. C’est le cas de Sofia, gérante de l’hôtel Continental à Casablanca, ou encore de Caine, seul assassin capable de rivaliser avec John malgré sa cécité, et de Killa, un méchant excentrique qui se distingue des autres boss de la mafia.