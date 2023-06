Ces applications météo respectent votre vie privée

Une application météo est très facile à concevoir aujourd'hui. Ce qui explique qu'il en existe beaucoup. Et nombre d'entre elles utilisent vos données personnelles pour générer des revenus. Voici des options respectueuses de votre vie privée.

Les applications météo sont assez faciles à concevoir mais très difficiles à vraiment peaufiner. N’importe quel développeur peut rajouter une interface quelconque, ajouter une API météo – il en existe des dizaines – et proposer l’app sur les store. Cette app météo “innocente” peut alors vous proposer des publicités, suivre votre activité et vendre vos données, y compris vos données de localisations. Même de grandes sociétés comme AccuWeather et Weather Channel ont partagé des données privées, et ce, même lorsque l’utilisateur avait expressément demandé le contraire.

Si vous utilisez fréquemment une app météo, autant en choisir une qui respecte votre vie privée. Allez sur la page de l’app dans l’App Store ou le Play Store et intéressez-vous à la section données. Dans le meilleur des cas, aucune n’est utilisée. Autre action à entreprendre, désactiver le partage de la localisation précise, pour que l’app ne puisse connaître que la ville dans laquelle vous êtes et pas davantage. Mais il reste toujours possible que votre app météo fasse mauvais usage de vos données. Voici donc quelques solutions respectueuses de la confidentialité.

Utilisez un site météo

Les apps météo sont pratiques, mais vous n’en avez peut-être pas besoin. Un simple site météo peut convenir. Vous n’aurez pas les alertes personnalisées ou d’analyse poussée, mais votre vie privée sera préservée. Et ces sites sont totalement gratuits. Il y en a énormément.

Apple et Google ont leurs apps par défaut

Que vous ayez un iPhone ou un appareil Android, votre smartphone a une application météo très solide. L’app Météo sur iPhone n’est pas des plus fiables ces derniers temps, mais elle fait le travail et les mises à jour de l’app météo de Google se retrouvent aussi dans la page de recherche.

Ou optez pour une app qui respecte votre vie privée

Si vous tenez absolument à utiliser une app tierce, voici vos meilleures options :

Carrot Weather

Carrot Weather est populaire grâce à son attention au design et sa personnalité. La version gratuite suffira à la majorité des utilisateurs – prévision à une heure et détails assez basiques -. Le reste est payant, comme la personnalisation de l’interface et les widgets ou le choix du fournisseur de données. Comptez 39,99 $ par an, mais vos données personnelles resteront personnelles.

Hello Weather

Hello Weather est une application simple, avec une gestion des données personnelles plus simples encore : aucune n’est collectée. La version gratuite vous offre toutes les informations basiques. Pour 12,99 $ par an, vous pourrez choisir la source des données, avoir des radars améliorés et des mises à jour plus fréquentes.

Ventusky

Si vous aimez le visuel, cette app est pour vous, avec des cartes live magnifiques. Ventusky ne collecte aucune donnée personnelle et la version gratuite propose de nombreux outils – prévisions, qualité de l’air, index UV, etc. -. Vous pouvez opter pour l’offre premium à 5,99 $ par an pour avoir en sus l’humidité, la pression, les marées, les courants, etc.

À noter, le site propose tout cela aussi.

(Not Boring) Weather

Si vous voulez un peu de style avec la protection de vos données, allez tester l’app (Not Boring) Weather, avec son approche très typographique, qui vous donne les prévisions basiques et les informations météo dans une police vraiment impressionnante. Les fonctionnalités sont peu nombreuses, cependant. L’app fait partie de la suite d’apps iOS (uniquement) (Not Boring) à 14,99 $ par an, qui propose plusieurs apps du quotidien dans le même style graphique (calculatrice, timer, etc.).