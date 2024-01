Ces acteurs seraient parfaits pour la suite de la série Percy Jackson, Héros de l’Olympe

Si Disney décide de poursuivre sa série télévisée Percy Jackson avec Héros de l'Olympe, il faudra trouver de nouveaux acteurs pour incarner les demi-dieux et personnages de la mythologie grecque. Quels pourraient être les acteurs idéals pour ces rôles ?

Tl;dr Disney envisage une expansion de l’univers de Percy Jackson.

La série “Héros de l’Olympe” introduit de nouveaux personnages.

Cette série met en scène des dieux grecs et leurs homologues romains.

Plusieurs acteurs sont envisagés pour incarner ces nouveaux personnages.

Disney envisage l’univers étendu de Percy Jackson

La série télévisée Percy Jackson et les Olympiens de Disney est toujours en cours de développement. Cependant, cela n’empêche pas Disney de réfléchir à une expansion de l’univers de Rick Riordan. Selon les informations, Disney pourrait s’intéresser aux séries Héros de l’Olympe, suite directe de Percy Jackson, introduisant de nouveaux demi-dieux et une menace issue de la mythologie grecque.

De nouveaux personnages entrent en scène

La série Héros de l’Olympe incorpore les aspects de la mythologie entourant les équivalents romains des dieux grecs. L’existence d’un autre camp pour les demi-dieux romains est révélée, apportant de nombreux nouveaux personnages. Les acteurs envisagés pour jouer ces personnages sont un mélange d’acteurs jeunes expérimentés et de nouveaux venus.

Un casting qui promet

Des acteurs tels que Jack Dylan Grazer, Devery Jacobs et Iñaki Godoy sont pressentis pour jouer les rôles principaux, offrant un mélange d’expérience et de talent prometteur. Chacun de ces acteurs apporte une dimension unique à leur rôle, contribuant à l’élaboration d’un univers complexe et captivant.

Un univers en expansion

Cette expansion potentielle de l’univers de Percy Jackson démontre la volonté de Disney d’explorer la richesse de la mythologie grecque et romaine. Avec un casting talentueux et une narration solide, la série Héros de l’Olympe pourrait être une addition bienvenue à l’univers étendu de Percy Jackson.