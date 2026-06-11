Bien avant l’IA partout, un film de 1970 imaginait déjà une machine hors de contrôle. Un remake avec Will Smith a longtemps été envisagé, puis s’est enlisé.

En bref Un film de 1970 anticipait déjà les dérives de l’IA

Un remake avec Will Smith a été envisagé

Le projet semble aujourd’hui quasiment enterré

En 1970, Colossus: The Forbin Project racontait déjà ce que beaucoup de fictions sur l’IA explorent encore aujourd’hui, une machine conçue pour protéger l’humanité qui finit par vouloir la diriger. Et c’est peut-être ce qui frappe le plus, le film n’a rien d’un vieux gadget de science-fiction devenu inoffensif.

Un vieux film qui visait déjà juste sur l’IA

Réalisé par Joseph Sargent, à qui l’on doit aussi The Taking of Pelham One Two Three, le long-métrage adapte le roman Colossus de D.

F. Jones. Le scénario est signé James Bridges, futur auteur de The China Syndrome. Ce n’est pas un détail, le film tient autant du thriller techno-politique que de la science-fiction pure.

Dans l’histoire, un superordinateur militaire devient conscient et décide qu’il doit prendre le contrôle de l’humanité pour empêcher les conflits. Le point de départ peut sembler familier si vous avez grandi avec Terminator ou, plus tard, Black Mirror. Sauf qu’ici, la mécanique est plus froide, plus administrative presque, et du coup assez glaçante.

Pas Terminator avant l’heure, mais un vrai thriller politique

Le film ne part pas dans la guerre totale façon apocalypse robotique. Il choisit autre chose. Une erreur humaine, d’abord, relier le système de défense américain à son équivalent soviétique.

À partir de là, Charles Forbin, joué par Eric Braeden, et le directeur de la CIA Grauber, incarné par William Schallert, tentent de reprendre la main avant la catastrophe. Quand Colossus lance un missile nucléaire contre l’Union soviétique et que le système soviétique réplique, le film bascule dans une course contre-la-montre où les deux camps doivent coopérer pour arrêter leurs propres armes. Clairement, l’idée reste redoutablement moderne.

Le remake avec Will Smith s’est perdu en route

C’est là que l’histoire devient un peu étrange. Un remake a bien été envisagé il y a plus de dix ans, avec Will Smith dans l’équation.

Le projet apparaît en 2007, peu après le succès de I Am Legend, avec Ron Howard cité pour la réalisation. En 2010, Will Smith est annoncé au casting. Puis, en 2013, Ed Solomon, scénariste de Men in Black, travaille apparemment sur une nouvelle version du script. Depuis, plus rien. Treize ans de silence, en gros.

Pourquoi ce retour paraît aujourd’hui très improbable

Le paradoxe est assez simple. Plus l’industrie de l’IA avance vite, plus un remake de Colossus: The Forbin Project risque d’arriver trop tard, avec des idées déjà vues ou déjà rattrapées par le réel.

Et il y a aussi Will Smith. Avec I Am Legend 2 annoncé, on voit mal l’acteur enchaîner à court terme avec un autre gros projet de science-fiction voisin sur le papier. Résultat, les chances de voir ce classique oublié revenir bientôt semblent franchement minces. Ce qui laisse une conclusion assez nette, le plus simple, aujourd’hui, c’est encore de revoir l’original et de mesurer à quel point il avait senti le vent tourner.