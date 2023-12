Ce RPG fantastique pourrait combler votre attente pour The Elder Scrolls 6

Il semble que le prochain RPG fantastique tant attendu de Bethesda ne sortira pas avant quelques années. Cependant, un autre jeu qui sortira plus tôt pourrait susciter un intérêt similaire.

Une alternative à The Elder Scrolls

Bien que le très attendu The Elder Scrolls 6 de Bethesda ne soit pas attendu avant plusieurs années, un autre jeu RPG pourrait combler l’attente des fans : Avowed d’Obsidian Entertainment. Ce dernier est prêt à occuper une niche adjacente à celle de Bethesda, offrant une expérience différente mais tout aussi captivante.

Un autre RPG à l’horizon

Même si le dernier jeu de Bethesda, Starfield, a été lancé en 2023, l’attente pour The Elder Scrolls 6 se fait toujours sentir. En effet, le jeu a été annoncé dès 2018 et n’est pas prévu avant 2028. Cependant, Avowed devrait sortir bien plus tôt, offrant une alternative intéressante aux fans des jeux de rôle fantastiques.

Avowed : une expérience RPG unique

Avowed ne doit pas être considéré comme un dérivé de Bethesda. En réalité, le jeu présente plusieurs parallèles avec le style RPG signature de Bethesda. De plus, Avowed se déroule dans le monde d’Eora, créé à l’origine pour les deux jeux Pillars of Eternity d’Obsidian. Cette caractéristique devrait offrir à Avowed un monde vivant que les joueurs attendent de The Elder Scrolls.

Une attente récompensée

Avowed est prévu pour être lancé en 2024 sur Xbox Series X|S et PC (Windows Store/Steam), bien avant The Elder Scrolls 6. Il est important de noter que le jeu d’Obsidian ne doit pas être perçu comme un simple substitut à TES 6. En effet, malgré les similitudes, Avowed a le potentiel d’offrir une expérience unique aux fans de jeux de rôle fantastiques.