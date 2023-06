Avowed d’Obsidian Entertainment sortira en 2024

L'univers de Pillars of Eternity va s'enrichir avec le FPS-RPG Avowed.

Feargus Urquhart, PDG du studio américain Obsidian Entertainment, présente Avowed, une nouvelle licence qui se déroule dans les Living Lands, une île sauvage et corrompue située dans le monde d’Eora (déjà introduit dans Pillars of Eternity) où des villes portuaires animées et des collines vallonnées ornées de plantes étranges et fantastiques se sont développées avec le temps :

Elle est remplie de mystères, de secrets, de dangers et de nombreuses aventures vous y attendent, qui vous demanderont de faire des choix et d’en assumer les conséquences (…) Comme pour tous les RPGs sur lesquels nous avons travaillé, les compagnons joueront un rôle majeur dans votre aventure. Le premier que vous croiserez se nomme Kai et c’est le narrateur de ce trailer de gameplay. Kai est un Aumaua des côtes, qui habite actuellement dans les Living Lands et fait partie des rares visages amicaux que vous y croiserez. C’est un ancien soldat dont le tempérament idéaliste et pragmatique vous aidera à évoluer dans ces terres sauvages. Nous nous sommes concentrés sur les combats à la première personne. Nous avons implémenté de nombreuses manières d’affronter la faune et la flore du jeu. Vous pourrez utiliser des épées, des boucliers, des pistolets, des sorts et plus encore, d’autant que vous aurez également la possibilité de porter une arme dans chaque main, pour une multitude de combinaisons possibles. Avec des combats aussi riches en possibilités, il faudra diversifier vos approches pour explorer les Living Lands. Cette île, qui abrite les Xuarips, des morts-vivants et une flore dangereuse, regorge d’ennemis uniques à affronter.

Un trailer pour Avowed

Avowed sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store) à partir de l’année prochaine. Dès son lancement, il sera également jouable via le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.