Ce moment déchirant de Red Dead Redemption 2 est inoubliable

Dans Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games, une mission spécifique modifie définitivement le destin d'Arthur Morgan, le personnage principal du célèbre open-world au Far West.

Tl;dr Arthur Morgan , personnage principal de Red Dead Redemption 2, contracte et meurt de la tuberculose.

, personnage principal de Red Dead Redemption 2, contracte et meurt de la tuberculose. Arthur Morgan attrape la tuberculose lors d’une mission avec Leopold Strauss.

Thomas Downes, un débiteur, tousse du sang sur Arthur Morgan, transmettant la maladie.

Malgré des signes de rédemption, Arthur Morgan meurt de la tuberculose à la fin de Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 : une maladie inévitable

Dans le célèbre jeu vidéo du studio américain Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, la vie du protagoniste Arthur Morgan prend un tournant définitif lors d’une mission particulière. Il contracte la tuberculose, une maladie mortelle à l’époque du jeu, fin du 19ème siècle.

Un contract inattendu

La maladie se déclare au cours de la mission “Money Lending and Other Sins III”. Leopold Strauss, l’usurier du gang Van der Linde, envoie Arthur récupérer des dettes. L’un des débiteurs, Thomas Downes, est malade et tousse du sang sur Arthur lors de leur confrontation.

Que le joueur choisisse d’attaquer Thomas ou simplement de l’intimider, il est impossible d’éviter cette transmission de la maladie. Le joueur n’a alors pas conscience de l’impact de cette scène sur le reste de l’histoire de Red Dead Redemption 2.

Une issue fatale

La maladie se manifeste progressivement chez Arthur, avec une toux persistante et une pâleur croissante. Un médecin à Saint Denis confirme finalement son diagnostic de tuberculose. Arthur voit alors ses capacités diminuer au fur et à mesure que la fin du jeu approche, imitant la dégradation réelle de son corps.

Malheureusement, malgré des signes de rédemption, Arthur a déjà contracté la tuberculose et ne peut pas être sauvé. La fin du jeu est inévitable : Arthur mourra de la tuberculose, quelles que soient les actions du joueur.