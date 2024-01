Ce bijou vous permet de murmurer à votre smartphone, car parfois nous avons besoin de modérer notre voix

Il s'agit d'un minuscule microphone, que vous positionnez près de vos lèvres.

Tl;dr VTouch, une entreprise sud-coréenne, lance WHSP Ring pour une discrétion maximale.

WHSP Ring est une bague avec un capteur de proximité et un microphone.

L’objet fonctionne avec une application VTouch et divers assistants AI.

La bague, bientôt sur Kickstarter, a une autonomie de plusieurs jours.

Le monde de la discrétion numérique : WHSP Ring de VTouch

Dans notre univers numérique omniprésent, la discrétion est parfois un luxe. C’est cette problématique que la firme sud-coréenne VTouch a décidé de résoudre avec son invention novatrice : WHSP Ring.

Un bijou de technologie

Prenons souvent pour ce qu’elle n’est pas, la WHSP Ring est une simple bague à première vue. Mais derrière son design épuré se cache un “capteur de proximité et un microphone”, qui ne s’activent que lorsque vous la portez à votre bouche. Ainsi, fini les voix fortes pour les assistants vocaux. Parlez doucement à votre bijou, et soyez compris.

Un assistant personnel discret

Plus qu’un simple gadget, la WHSP Ring fonctionne de pair avec l’application VTouch, qui vous offrira un large panel d’assistants IA, notamment un curateur d’art IA et un psychiatre numérique. Depuis les paramètres de votre maison connectée jusqu’à la consultation vocale confidentielle, tout cela devient possible dans l’espace personnel d’un demi-mètre autour de votre bouche.

Endurance et fonctionnalités de sécurité

Trois mots clés définissent la WHSP Ring : discrétion, polyvalence et endurance. En effet, avec une autonomie d’une journée et demie, et une extension de vie de neuf jours grâce à son boîtier de recharge, vous pourrez compter sur elle. Et si jamais vous vous retrouvez en situation d’urgence, tapez cinq fois de suite sur le bouton pour déclencher un enregistrement sonore et un appel à l’aide à vos contacts.