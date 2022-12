Movano Evie, une bague connectée pensée et conçue pour les femmes

Movano tease sa bague connectée Evie. Comme la bague Oura, mais spécialement pensée et conçue pour les femmes.

La société spécialisée dans la santé Movano laisse entrevoir sa première bague connectée, Evie, conçue pour la santé, le sport et le suivi des cycles menstruels. On dirait un concurrent direct à la bague Oura et autres wearables de suivi de la santé, mais l’entreprise la décrit comme étant “conçue uniquement pour les femmes”. Movano dévoilera tous les détails de cet accessoire durant le CES 2023 la semaine prochaine.

L’anneau avait fait ses débuts au CES 2022, sans nom, mais avec un design assez similaire. Aujourd’hui, Movano a bien avancé sur son projet. La bague Evie sera vendue dans le courant de l’année 2023 à un tarif qui devrait être juste sous les 300 $ – aucune date ni tarif précis cependant, à l’heure d’écrire ces lignes -, et sans abonnement, comme elle l’avait déjà annoncé l’année dernière.

La bague en elle-même offre le suivi d’un certain nombre de paramètres, comme la bague Oura et d’autres appareils d’Apple et autres marques. Elle peut mesurer la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, les variations de la température de la peau, les pas, les calories, suivre le sommeil, les cycles menstruels et l’ovulation, et bien plus encore. Les porteurs de cette bague peuvent aussi obtenir des conseils de la part d’experts de la santé via l’app dédiée et Evie répondra aux standards de fabrication des appareils médicaux, Movano en fait la promesse.

“En tant qu’appareil médical, Evie ira au-delà du status quo des autres wearables sur le marché”, déclarait le PDG John Mastrototaro. “Nous confrontons les données biométriques médicales et des aperçus dans un appareil confortable et contemporain.”

Avec la possibilité de compter les pas, les calories brûlées et d’autres activités spécifiques, Evie peut aussi être utilisée comme tracker d’activité. Cependant, son objectif principal est bien de vous donner un état global de votre santé, “transformant des données biométriques en aperçus divers sur lesquels vous pouvez agir”, écrivait Movano dans un communiqué de presse.

L’entreprise promet aussi la sécurité et la confidentialité lors du transfert des données vers le cloud ou autres fournisseurs de santé. La marque cherche actuellement à obtenir l’autorisation de la FDA, étape obligatoire pour une mise sur le marché. Si cela devait prendre trop longtemps, la bague pourrait tout de même être commercialisée en tant qu’apparaître de suivi du bien-être dans un premier temps. La bague Evie sera d’abord réservée aux États-Unis. Rendez-vous dans quelques jours pour avoir tous les détails.