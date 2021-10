Catwoman : Hunted, un long-métrage avec une esthétique d’animation japonaise

La féline Catwoman passe de chasseuse à chassée dans un nouveau film d'animation de Warner Bros Home Entertainment, Warner Bros Animation et DC Comics.

Produit dans un style anime japonais avec l’aide du réalisateur Shinsuke Terasawa (XXXHOLiC, Ikki Tousen, Druaga no Tou) à partir d’un scénario de Greg Weisman, Catwoman : Hunted se focalise sur Selina Kyle (incarnée par Elizabeth Gillies) alors que sa tentative de voler un bijou inestimable la place dans le collimateur d’un puissant consortium de méchants et de l’inépuisable Interpol, sans oublier Batwoman (interprétée par Stephanie Beatriz).

Le casting du doublage est également composé de Jonathan Banks (Black Mask), Steve Blum (Solomon Grundy), Lauren Cohan (Julia Pennyworth), Keith David (Tobias Whale), Zehra Fazal (Talia al Ghul et Nosferata), Jonathan Frakes (King Faraday et Boss Moxie), Kirby Howell-Baptiste (Barbara Minerva/Cheetah), Kelly Hu (Cheshire), Andrew Kishino (Mr. Yakuza et Domino 6), Eric Lopez (Domino 1), Jacqueline Obradors (La Dama) et Ron Yuan (Docteur Tzin).

Un trailer pour Catwoman : Hunted

Catwoman : Hunted sera disponible en Blu-ray 4K Ultra HD (Combo Pack) et Blu-ray classique, ainsi qu’au format numérique, d’ici le 8 février 2022.

Les prochains films de la game DC Animated Movie seront Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls : Mayhem in the Multiverse, Green Lantern : Beware My Power et Battle of the Super Sons.