Call of Duty: Warzone n'arrivera pas sur mobile avant le printemps 2024. Les fans vont devoir patienter quelques mois encore.

Lorsque Activision avait annoncé Call of Duty: Warzone Mobile en 2022, le développeur indiquait qu’il prévoyait de lancer le jeu dans le courant de l’année, peu de temps donc après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare II. Aujourd’hui, Activision a publié un trailer pour cet opus mobile, avec une révélation importante : le jeu arrivera finalement dans le courant du printemps 2024. Aucune date de lancement précise n’est donnée, mais les joueurs intéressés peuvent d’ores-et-déjà précommander le jeu sur Google Play ou l’App Store.

Warzone Mobile est une expérience de battle royale qui place jusqu’à 120 joueurs sur une même map. Les opérateurs, les armes, les lieux et le système de combat seront familiers aux fans de Warzone. Le jeu partagera aussi un Battle Pass, ainsi que la cross-progression, avec Modern Warfare II et Warzone 2.0. Bien que le jeu ne puisse donc pas être prêt avant 2024, des fans en Australie, au Chili, en Norvège et en Suède ont pu y jouer depuis quelques mois. Cette version en “accès limité” permet à Activision de tester le jeu auprès d’un public plus large que durant la phase d’Alpha Fermée, pour pouvoir détecter et corriger davantage de bugs, réaliser des test matchs et obtenir autant de retours que possible sur le gameplay et les différents éléments du jeu.

En plus d’annoncer une nouvelle date de lancement pour Warzone Mobile, Activision a aussi révélé que le jeu sera lancé avec un accès à Rebirth Island dès le premier jour. Le mode Résurgence très apprécié fera quant à lui ses débuts sur mobile et aurait apparemment été “conçu spécialement et avec grand soin” pour ce jeu.

Quant à celles et ceux qui attendent Modern Warfare III, sachez que Raven Software a confirmé durant l’événement COD Next que les joueurs pourront réaliser un slide cancel (“annulation de glissade”), une mécanique qui était absente de Modern Warfare II. À noter, si cette action sera effectivement de retour, elle ne viendra plus réinitialiser le sprint tactique.