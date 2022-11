Call of Duty : Modern Warfare 2 a rapporté un milliard de dollars en dix jours

La performance commerciale de Call of Duty : Modern Warfare 2 surpasse le précédent record de 15 jours établi en 2012 par Call of Duty : Black Ops II.

Après être devenu le produit de divertissement le plus rentable de 2022 et l’opus le plus vendu de l’histoire de la franchise, avec 800 millions de dollars de recettes après ses trois premiers jours d’exploitation, Call of Duty : Modern Warfare 2 continue de pulvériser les records de l’histoire du FPS d’Activision puisque le nouveau blockbuster a atteint le milliard de dollars de ventes mondiales après les dix premiers jours de sa sortie (le 28 octobre dernier sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC).

Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a déclaré :

Nos développeurs, ainsi que toute l’équipe d’Activision Blizzard, constituent l’épine dorsale de notre engagement indéfectible au service de nos centaines de millions de joueurs dans le monde. Je suis très fier des efforts extraordinaires de nos équipes Call of Duty et des records qu’elles ont atteints avec Modern Warfare 2. Relier le monde par la joie, le plaisir et le frisson de la compétition est la clé de notre succès. Modern Warfare 2 a apporté cela à des millions de joueurs, plus rapidement et avec plus de satisfaction que jamais auparavant.

Activision surprend tout le monde avec Call of Duty : Modern Warfare 2

L’engagement des joueurs se poursuit puisque les joueurs de Call of Duty : Modern Warfare 2 ont déjà joué plus de 200 millions d’heures et plus d’un milliard de matchs sur les plateformes PlayStation, Xbox et PC. Le 16 novembre prochain, la progression continuera avec la sortie de Call of Duty : Warzone 2.0. Les chiffres de ventes mondiales de Call of Duty : Modern Warfare 2 sont basés sur les rapports reçus des partenaires numériques et des détaillants et sur les estimations internes d’Activision. Les chiffres concernant la licence Call of Duty sont basés sur les rapports internes de l’éditeur américain.

Johanna Faries, directrice générale de la marque Call of Duty chez Activision, se réjouit des records battus par Modern Warfare 2 :

L’incroyable élan qui anime Modern Warfare 2 est le reflet direct de l’énergie et de la passion de la communauté Call of Duty. Alors que nous nous attendons à un niveau de soutien sans précédent pour Modern Warfare 2 et le lancement de Warzone 2.0 la semaine prochaine, nous sommes motivés à l’idée de satisfaire à nouveau la meilleure communauté de joueurs au monde.