Bryan Cranston ne veut pas de suite pour Breaking Bad

Breaking Bad : Bryan Cranston dit “non” à une suite

Bryan Cranston, l’acteur américain qui a incarné le personnage de Walter White dans la série à succès Breaking Bad, a une opinion tranchée sur l’avenir de la franchise. Depuis ses débuts en 2008, Bryan Cranston a marqué la série, non seulement en tant qu’acteur principal, mais aussi derrière la caméra, en réalisant trois épisodes. Néanmoins, malgré le poids de son personnage et les attentes des fans, Cranston est convaincu que l’histoire de Breaking Bad est arrivée à son terme.

Une franchise qui a déjà dit tout ce qu’elle avait à dire

Breaking Bad a continué de vivre après la fin de la série originale à travers un prequel, Better Call Saul, et une suite, El Camino: A Breaking Bad Movie. Malgré ces nouvelles histoires se déroulant dans le même univers, des zones d’ombre subsistent dans la chronologie de Breaking Bad. Certains fans estiment qu’elles pourraient être comblées par un nouvel ajout à la franchise. Cependant, Bryan Cranston ne partage pas cet avis.

Le point de vue de Bryan Cranston

Selon lui, inutile de continuer à explorer l’histoire de Breaking Bad et de Walter White. Il estime que l’histoire est déjà exceptionnelle et a atteint sa conclusion naturelle. Pour lui, Better Call Saul et El Camino ont enrichi l’histoire de manière satisfaisante, et il serait difficile d’introduire de nouvelles intrigues significatives dans l’univers de Breaking Bad.

Un héritage à préserver

Breaking Bad, à travers ses spin-offs, a accompli ce qu’elle s’était fixé comme objectif. Dans une récente interview, Bryan Cranston a confié qu’il avait accepté que son temps en tant que Walter White soit révolu. Il estime que tout a une fin, et qu’il est sain de laisser une histoire se terminer. Il craint qu’une suite ne vienne entacher l’héritage de la série.