Chronologie de Breaking Bad : quand se déroulent les séries et le film ?

L'univers de Breaking Bad comprend deux séries et un film, incluant Better Call Saul et El Camino. Voici un aperçu de la chronologie de chacun.

Tl;dr La franchise Breaking Bad comprend deux séries et un film.

Le déroulement de l’histoire est complexe et s’étend sur une décennie.

L’ordre chronologique est difficile à établir.

Le créateur Vince Gilligan a confirmé la fin de la chronologie.

Un déroulement complexe pour Breaking Bad

La franchise Breaking Bad s’étend sur deux séries télévisées et un film, couvrant une décennie d’événements. Cette complexité rend difficile l’établissement d’un ordre chronologique précis. Tous ces projets ont été développés par Vince Gilligan pour AMC, bien que le film El Camino: A Breaking Bad Movie ait d’abord été diffusé sur Netflix.

Une histoire en plusieurs volets

La saga s’est enrichie après la fin tragique de Walter White dans Breaking Bad en 2013, avec une série dérivée préquelle basée sur la vie de Saul lorsqu’il était encore connu sous le nom de Jimmy McGill. Parallèlement, El Camino se concentre sur Jesse après les événements de Breaking Bad, tout en remplissant de nombreux blancs laissés par la série originale.

Un déroulement chronologique complexe

Breaking Bad est au cœur de la saga d’une décennie d’Albuquerque de Vince Gilligan, avec Better Call Saul qui sert de préquelle à l’histoire et El Camino qui se déroule après. Cependant, la chronologie de Breaking Bad est légèrement plus compliquée qu’une simple trilogie. Better Call Saul et El Camino contiennent tous deux des scènes qui se déroulent pendant les événements de Breaking Bad et apportent un contexte supplémentaire.