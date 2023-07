Brilliantcrypto : un partenaire premium du PSG pour la blockchain et les métavers

Le groupe japonais COLOPL s'associe avec le Paris Saint-Germain pour promouvoir Brilliantcrypto.

Filiale de COLOPL, la société Brilliantcrypto a été créée pour relever les défis de la blockchain et créer des jeux qui se démarquent dans les métavers et sur le marché du play-to-earn qui est en constante évolution. Le partenariat avec le PSG va rapporter cinq millions d’euros par an au club parisien, en plus de continuer à imposer son empreinte en Asie, après sa tournée estivales et ses collaborations dans le monde de l’eSport.

Brilliantcrypto has formed a global partnership with Paris Saint-Germain F.C. Read more below ⬇️https://t.co/AuDiFqyufV — Brilliantcrypto (@Brypto_Official) July 25, 2023

Sébastien Wasels, responsable du Paris Saint-Germain en Asie-Pacifique, a déclaré :

C’est un honneur d’avoir un partenaire ambitieux comme Brilliantcrypto qui fait confiance à notre club pour promouvoir sa marque et proposer un jeu révolutionnaire qui permettra à nos fans du monde entier d’interagir avec nous à un tout autre niveau. Avec son positionnement unique en tant que marque lifestyle, une forte présence de plus de 200 millions de fans sur les réseaux sociaux et une présence permanente et physique croissante dans de nombreux pays tels que le Japon via les boutiques officielles et les académies, le Paris Saint-Germain a renforcé sa capacité à soutenir ses partenaires et leurs objectifs dans le monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec Brilliantcrypto pour développer des campagnes créatives et percutantes.

Le PSG mise sur Brilliantcrypto

En plus d’être un spécialiste de la blockchain et des métavers, Brilliantcrypto est également un jeu blockchain dans lequel les joueurs du monde entier deviennent des mineurs et creusent des mines dans le but de trouver des pierres précieuses et des jetons. Les utilisateurs achètent des pioches et utilisent des objets tels que le “détecteur” lors de l’extraction. En minant, les joueurs peuvent obtenir des jetons et des pierres précieuses, et il sera possible d’apporter les pierres précieuses, qui peuvent se transformer en NFT, dans de nombreux métavers différents. Il sera également possible d’acheter et de vendre les pierres précieuses, ainsi que de les utiliser. A noter qu’une bêta fermée sera lancée le 15 août prochain.