Brain Structure : le podcast officiel de Hideo Kojima pour Spotify

Avec les invités de son podcast, Hideo Kojima abordera un large éventail de sujets, notamment les jeux vidéo, les films, les livres, l'art, la philosophie et le contexte social du monde.

Le podcast “Hideo Kojima presents Brain Structure” fera ses débuts sur la plateforme de streaming musical Spotify à partir du 8 septembre prochain. Le thème d’ouverture a été créé par le compositeur Michiharu Shimoda alias Silent Poets. Les invités qui se joindront occasionnellement à Kojima-san pour discuter de thèmes passionnants et très souvent liés à l’actualité du moment seront des leaders locaux et mondiaux ainsi que des créateurs de premier plan issus de divers milieux tels que les affaires, la technologie et le divertissement.

Hideo Kojima, directeur et game designer/game director de Kojima Productions (Death Stranding), a déclaré :

Je voulais partager mes pensées avec un public mondial et j’ai pensé que Spotify serait la meilleure maison pour atteindre tous mes fans et amis à travers le monde. C’est une démarche ambitieuse de mettre en ligne chaque épisode en japonais et en anglais en même temps, mais je suis impatient de passer un bon moment à obtenir et à partager une inspiration créative avec des auditeurs du monde entier.

Geoff Keighley, un intervenant spécial pour le podcast “Hideo Kojima presents Brain Structure”

Hideo Kojima accueillera régulièrement Geoff Keighley, journaliste canadien spécialisé dans les jeux vidéo et créateur de l’événement The Game Awards, dans son podcast pour Spotify qui expliquera les dernières nouveautés en matière de gaming et de technologie.

Chieko Nishi, responsable des studios de Spotify au Japon, ajoute :