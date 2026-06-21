Black Panther 3 avance, un signal solide pour l’après-Secret Wars

Black Panther 3 viserait une préproduction fin 2026. Peu de détails, mais ce calendrier éclaire déjà la stratégie de Marvel juste après Secret Wars.

Black Panther 3 viserait la préproduction fin 2026

La sortie 2028 reste cohérente

Marvel prépare l’après Secret Wars

Le vrai sujet, ce n’est pas seulement le retour au Wakanda. C’est ce que ce retour dit de l’état du MCU après Avengers: Secret Wars.

Marvel a besoin d’un relais juste après 2027

Aujourd’hui, le calendrier de Marvel ressemble à une rampe de lancement un peu bizarre. Il y a Spider-Man: Brand New Day attendu en juillet, puis Avengers: Endgame en décembre. Ensuite, Avengers: Secret Wars doit arriver en 2027, et c’est même, d’après la source, la seule sortie cinéma MCU prévue cette année-là.

Du coup, voir Black Panther 3 se mettre en ordre de marche pour 2028, c’est plus qu’une simple case cochée. Si les événements de Avengers: Doomsday puis de Avengers: Secret Wars rebattent vraiment les cartes de l’univers, Marvel aura besoin d’un film fédérateur juste derrière pour éviter le trou d’air. Et sur ce point, la saga Black Panther a un poids symbolique et narratif que peu de franchises internes peuvent revendiquer.

La préproduction fin 2026 colle enfin au calendrier

L’info vient de Jeff Sneider, via TheInsneider. Selon lui, la préproduction de Black Panther 3 devrait démarrer à la fin de 2026.

Pas de date plus précise, pas de détail de production, pas de synopsis. Mais ce timing colle avec la fenêtre de sortie actuellement envisagée pour 2028. Et il rejoint aussi ce qu’avait laissé entendre Ryan Coogler, qui présentait déjà Black Panther 3 comme son film suivant. Bref, sur le papier, rien de spectaculaire. En pratique, c’est exactement le genre de signal qu’on surveille quand un studio prépare sa transition vers une nouvelle phase.

Une suite entre héritage et nouveau départ

Ce qui rend ce troisième film important, c’est sa position. Black Panther: Wakanda Forever avait installé Shuri comme nouvelle Black Panther, tout en révélant l’existence du fils de T’Challa. Il y a donc une continuité très claire avec ce que le MCU a déjà construit.

Mais il y a aussi l’autre mouvement. Un film X-Men est largement pressenti pour 2028 lui aussi. Si ces deux projets arrivent bien la même année, Marvel chercherait à tenir un équilibre assez malin entre ses piliers connus et de nouveaux visages. Avec un rythme raisonnable, un ou deux films par an, l’idée tient quand même la route pour maintenir l’attente sans saturer le public.

Pour le reste, Marvel garde encore ses cartes

À ce stade, on ne sait presque rien de concret sur Black Panther 3. Il existe des rumeurs autour de Delroy Lindo, et Denzel Washington doit rejoindre le MCU dans un rôle qui n’a toujours pas été confirmé.

C’est peu. Mais c’est déjà suffisant pour comprendre une chose, Marvel prépare l’après-Secret Wars avec ses marques les plus fortes, sans lâcher l’idée d’un renouvellement. Et ça, à moyen terme, compte sans doute plus qu’un simple calendrier.