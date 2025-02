Pas de Black Panther 3 avant longtemps

Marvel Studios a récemment donné des précisions sur la sortie de Black Panther 3, confirmant qu'il faudra patienter avant de retourner à Wakanda.

Une suite confirmée, mais pas imminente

Depuis le succès de Black Panther: Wakanda Forever, les fans se demandent quand la franchise reviendra. Denzel Washington a récemment révélé qu’il serait au casting du prochain opus, confirmant que le projet est bien en cours. Cependant, le producteur Nate Moore a précisé que le film ne sortirait pas avant le prochain Avengers, retardant son arrivée sur grand écran. Cette annonce n’est pas surprenante, car Marvel Studios organise soigneusement son calendrier de sorties. La priorité actuelle du studio est d’avancer sur les films de la saga Avengers, avant de se consacrer pleinement à Wakanda. L’attente sera donc plus longue, mais elle permettra d’offrir un film à la hauteur des attentes.

Une question de calendrier

Ryan Coogler, réalisateur des deux premiers opus, travaille actuellement sur Sinners, un film de vampires prévu pour 2025 avec Michael B. Jordan. Avec un agenda chargé et Avengers: Doomsday comme priorité absolue pour Marvel Studios, le tournage de Black Panther 3 ne pourra pas débuter immédiatement, rendant une sortie avant 2027 très improbable. Marvel dispose d’une seule fenêtre de sortie avant Avengers: Doomsday, en février 2026, mais le calendrier serré ne permet pas d’y intégrer le film. Il faudra donc attendre la fin de la Multiverse Saga avant de revoir Wakanda en tête d’affiche. En attendant, les personnages du royaume africain devraient apparaître dans d’autres productions du MCU.

Un rôle clé pour Shuri dans le MCU

Nate Moore a également écarté les rumeurs d’un retour de T’Challa, confirmant que Shuri, incarnée par Letitia Wright, restera l’héroïne principale. Son intégration dans la nouvelle équipe des Avengers renforce son importance dans la saga. Son apparition dans les prochains Avengers servira ainsi de transition avant son retour en solo. Le personnage a déjà prouvé sa capacité à porter le costume du Black Panther, et Marvel semble vouloir lui donner plus d’ampleur. Son rôle au sein des Avengers pourrait lui permettre de s’affirmer avant de revenir au cœur d’une intrigue centrée sur Wakanda. Cette évolution pourrait aussi poser les bases de nouvelles dynamiques et conflits à explorer dans Black Panther 3.

Une attente qui en vaut la peine

Même si Black Panther 3 ne sortira pas avant plusieurs années, l’attente sera récompensée par un projet ambitieux. L’arrivée de Denzel Washington dans le casting apporte une nouvelle dimension au film. Après Avengers: Secret Wars, Marvel aura l’opportunité de redonner à Wakanda une place centrale dans son univers cinématographique. Le studio a toujours su bâtir des films marquants, et ce troisième opus pourrait repousser encore les limites du genre. La richesse culturelle et politique du Wakanda laisse de nombreuses possibilités narratives à explorer. Avec un casting prestigieux et un scénario mûrement réfléchi, Black Panther 3 pourrait être l’un des films les plus attendus de la prochaine phase du MCU.