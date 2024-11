Black Ops 6 fait une entrée triomphale dans l’histoire de Call of Duty

Moins d'une semaine après son lancement, Call of Duty: Black Ops 6 signe le meilleur démarrage de la franchise d'Activision.

Tl;dr Call of Duty: Black Ops 6 réalise le meilleur démarrage de la franchise avec un record de joueurs et de parties jouées dès son lancement.

En plus de stimuler les abonnements au Xbox Game Pass, Call of Duty: Black Ops 6 a vu ses ventes bondir de 60% par rapport à l’an passé sur PlayStation et Steam.

Avec plus de 500 millions d’unités vendues, la franchise Call of Duty s’affirme comme l’une des plus populaires de l’histoire du jeu vidéo.

Un lancement époustouflant : des records battus

Call of Duty: Black Ops 6 a pulvérisé des records dès son premier week-end, devenant le titre le plus joué de la franchise Call of Duty. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : ce nouvel opus a enregistré un nombre record de joueurs en ligne, avec des heures de jeu cumulées atteignant des sommets inégalés. Les joueurs se sont connectés en masse pour découvrir le contenu riche et diversifié que propose le jeu, que ce soit en mode solo ou multijoueur. Les classements des jeux les plus joués le placent sans conteste en tête, dépassant même les précédents opus très populaires de la franchise.

Une croissance spectaculaire des abonnés sur le Xbox Game Pass

La sortie de Call of Duty: Black Ops 6 a également eu un impact significatif sur le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass de Microsoft, enregistrant une augmentation sans précédent pour un jour de lancement. Ce succès, cependant, ne se limite pas à l’abonnement : les ventes sur PlayStation et Steam ont explosé, affichant une augmentation de 60% par rapport à l’année précédente. Ce bond témoigne non seulement de l’attrait indéniable du jeu, mais aussi de l’engagement des fans envers la franchise Call of Duty, qui continue d’attirer des joueurs, anciens et nouveaux.

Une réaction enthousiaste de la communauté

Matt Cox, le General Manager de Call of Duty chez l’éditeur américain Activision, a exprimé sa gratitude envers les joueurs du monde entier : « Merci à nos joueurs d’avoir fait de Black Ops 6 le meilleur lancement d’un Call of Duty jamais réalisé. » Cette déclaration met en lumière l’engagement de l’équipe à offrir une expérience de jeu accessible et mémorable. Les retours des joueurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les forums de discussion, montrent une communauté enthousiaste et impliquée, prête à s’investir dans les prochaines aventures de la franchise. Avec des mises à jour régulières et du contenu supplémentaire prévu, il est clair que ce lancement n’est que le début d’une expérience de jeu palpitante.

Une franchise qui continue de briller : vers de nouveaux horizons

Avec plus de 500 millions d’unités vendues à ce jour, la licence Call of Duty s’inscrit désormais parmi les franchises vidéoludiques les plus vendues de tous les temps. Ce chiffre impressionnant souligne la longévité et la popularité de la série, qui parvient à renouveler son offre tout en conservant l’essence qui a fait son succès. Alors que les joueurs se préparent à redécouvrir la carte emblématique de Nuketown et que la Saison 1 se profile à l’horizon, l’avenir de Black Ops 6 s’annonce radieux. Cette nouvelle itération prouve une fois de plus que Call of Duty reste une référence incontournable dans l’univers du jeu vidéo, avec un potentiel immense pour les années à venir.