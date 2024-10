Activision utilisera l’IA pour détecter et bannir les tricheurs dans Call of Duty: Black Ops 6

En ciblant les tricheurs dès les premières heures de Call of Duty: Black Ops 6, Activision espère rétablir un climat de compétition sain.

Tl;dr Dès leur première heure de jeu, les tricheurs dans Call of Duty: Black Ops 6 seront bannis par Activision.

Call of Duty: Black Ops 6 apportera des améliorations et des fonctionnalités appréciées des fans.

Les tricheurs ont envahi la bêta de Call of Duty: Black Ops 6, mais la version complète représente une menace pour eux.

Une lutte renforcée contre la triche dans Call of Duty: Black Ops 6

En anticipation du lancement du très attendu Call of Duty: Black Ops 6, l’éditeur américain Activision a annoncé qu’il utilisera l’intelligence artificielle pour détecter et bannir les tricheurs. L’objectif est de maintenir la qualité de l’expérience de jeu et de réduire au minimum l’exposition à ceux qui ne respectent pas les règles.

Des attentes élevées pour Call of Duty: Black Ops 6

Le lancement de Call of Duty: Black Ops 6, prévu pour le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Battle.net, Microsoft Store et Steam, suscite beaucoup d’excitation au sein de la communauté. Ce nouvel opus de la célèbre franchise d’Activision arrive après Call of Duty: Modern Warfare 3, qui n’a pas totalement convaincu certains joueurs en 2023. Call of Duty: Black Ops 6 promet de rectifier plusieurs problèmes soulevés par les fans et de ramener des fonctionnalités appréciées dans les précédents jeux.

Des mesures anti-triche poussées

Activision a partagé des détails sur ses nouvelles mesures : « Les tricheurs peuvent courir et se cacher, mais avec l’IA, des pistes peuvent être suivies pour les trouver« . Ces derniers ont réussi à infiltrer la bêta de Call of Duty: Black Ops 6, mais la version complète du jeu représente une menace substantielle pour ceux qui enfreignent les règles.

Des nouveaux contenus pour les fans

Outre les nouvelles mesures anti-triche, Call of Duty: Black Ops 6 fera également le bonheur des fans avec le retour très attendu du mode Prestige. Cette fonctionnalité emblématique de la franchise Call of Duty permettra aux joueurs de progresser à travers dix niveaux distincts, chacun offrant des récompenses uniques et des contenus exclusifs à débloquer. Ce système de progression vise à encourager l’engagement des joueurs, leur donnant une raison supplémentaire de continuer à jouer et à se surpasser.