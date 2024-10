JuL fusionne le monde du gaming et du rap avec Call of Duty

À l'occasion de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, JuL et son label D'Or et de Platine vont commercialiser une collection capsule exclusive en partenariat avec l'éditeur américain Activision.

Tl;dr JuL collabore avec Activision pour la sortie de Call of Duty: Black Ops 6.

La collection capsule propose des vêtements interactifs avec des codes secrets et messages cachés.

Chaque pièce reflète un mélange entre l’esthétique de JuL et l’ambiance de Call of Duty: Black Ops 6.

JuL rend hommage à ses fans tout en se connectant à la communauté de Call of Duty.

Une collaboration au croisement des cultures

Avec cette collection capsule aux couleurs de Call of Duty: Black Ops 6, dont la sortie est prévue pour le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Battle.net, Microsoft Store et Steam, l’icône incontournable du rap français y voit l’occasion de fusionner ses deux passions : la musique et le gaming. JuL est d’ailleurs connu pour faire souvent référence à l’univers du jeu dans ses textes comme dans « Keyser Söze ».

Des vêtements interactifs et immersifs

Disponible dès maintenant sur la boutique du label D’Or et de Platine, la collection capsule D&P x COD BO6 inclut des pièces innovantes et uniques, à l’image de l’univers à la fois musical et visuel du rappeur marseillais. Parmi les articles, certains vêtements révèlent des codes secrets qui permettent aux fans de participer à un jeu concours. D’autres possèdent des messages cachés qui apparaissent sous la lumière noire, renforçant le caractère immersif et ludique de cette collection. Ces éléments interactifs captivent les fans, qui se sentent impliqués dans l’univers à la fois de JuL et de Call of Duty: Black Ops 6.

Entre style et mystère

La collection capsule D&P x COD BO6 est composée d’une cagoule arborant le logo emblématique de JuL (l’ovni) associé à celui de Cerberus, faction présente dans Call of Duty: Black Ops 6, un hoodie au design énigmatique, un t-shirt « vision nocturne » proposé en deux coloris et une paire de chaussettes pour compléter la tenue. Chaque article a été pensé pour refléter l’esthétique du jeu tout en restant fidèle au style unique du rappeur marseillais.

Un hommage aux fans

JuL ne se contente pas de proposer des vêtements, il rend hommage aux fans qui le suivent depuis ses débuts, tout en intégrant une nouvelle communauté : celle des joueurs de Call of Duty. Le natif de Marseille crée ici un lien fort entre deux univers qui lui sont chers, offrant aux passionnés de musique et de jeux vidéo une expérience partagée.