Un jeu « Call of Duty » arrive sur Xbox Game Pass, mais pas celui que tout le monde attend

Ne vous enflammez pas, nous parlons ici de "Modern Warfare III".

TL;DR Microsoft a augmenté le prix de son Xbox Game Pass et l’offre de jeux est jugée insatisfaisante.

Le jeu proposé pour compenser, Call of Duty: Modern Warfare III, est mal noté.

Un autre jeu Call of Duty sera disponible pour les abonnés du Xbox Game Pass en octobre.

L’augmentation de prix du Xbox Game Pass crée des vagues

Microsoft fait face à de nombreuses critiques suite à l’augmentation du coût de son Xbox Game Pass et la qualité médiocre des jeux proposés sur ce dernier.

Un cadeau décevant pour compenser

Pour se rattraper, l’entreprise a décidé d’offrir un jeu de la franchise bien connue Call of Duty. Cependant, il s’agit de Call of Duty: Modern Warfare III, l’un des jeux les moins bien notés de la série.

De nombreux critiques de jeux ont qualifié ce titre de « creux », « ennuyeux » et « le pire Call of Duty en mode solo jamais joué ». Ce n’est certainement pas le choix que les abonnés du Xbox Game Pass espéraient pour compenser l’augmentation de prix.

Les avis sur Modern Warfare III sont loin d’être élogieux. Simon Cardy d’IGN l’a qualifié de « campagne solo terne et superficielle ». Derek Johnson de Jump Dash Roll, a quant à lui affirmé que sa campagne principale n’est « vraiment pas intéressante à jouer » et que son mythique mode Zombies est certes moins mauvais que le mode solo, mais reste quand même très éloigné de quelque chose d’amusant.

Un autre Call of Duty à venir en octobre

Mais tout n’est pas noir. Il est bon de noter que Modern Warfare III ne sera pas le seul jeu Call of Duty disponible pour les abonnés du Xbox Game Pass. En effet, l’entreprise promet une disponibilité immédiate pour Call of Duty: Black Ops 6 dès sa sortie en octobre. Il reste à espérer que ce nouveau titre remporte un succès critique plus significatif que son prédécesseur.