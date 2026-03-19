Le Quick Resume sur Xbox devient personnalisable et flexible

Microsoft permet aux joueurs de gérer individuellement la fonction Quick Resume sur tous les titres compatibles.

Tl;dr La fonction Quick Resume des Xbox Series X|S permet de reprendre instantanément ses parties, mais posait des problèmes sur certains jeux nécessitant une connexion permanente.

Les utilisateurs du programme Xbox Insiders peuvent désormais gérer Quick Resume jeu par jeu, activant ou désactivant le lancement rapide selon leurs besoins.

La mise à jour apporte aussi des améliorations du tableau de bord : personnalisation des couleurs et possibilité d’épingler jusqu’à dix groupes de jeux.

Une évolution attendue pour Quick Resume

Depuis son lancement, la fonction Quick Resume a été l’un des atouts majeurs des consoles Xbox Series X|S, permettant aux joueurs de reprendre instantanément leurs parties là où ils s’étaient arrêtés. Mais, aussi séduisante soit-elle, cette technologie n’a pas toujours fait l’unanimité, notamment auprès des adeptes de titres exigeant une connexion permanente. Dans ces jeux, la reprise rapide se heurtait à des déconnexions ou à des erreurs nécessitant une fermeture manuelle du logiciel, un processus qui finissait par agacer plus d’un utilisateur.

Des ajustements réclamés depuis longtemps

Face à ces irritations, la communauté n’a cessé d’appeler de ses vœux une gestion plus fine de Quick Resume. C’est désormais chose faite : les membres du programme Xbox Insiders ont accès en avant-première à une fonctionnalité permettant de désactiver cette option pour chaque jeu individuellement. Concrètement, il suffit désormais de choisir « Plus d’options » puis « Gérer Quick Resume » sur la vignette d’un titre pour décider s’il bénéficiera, ou non, de ce lancement accéléré. Une évolution validée publiquement par Larry « Major Nelson« Hryb, figure emblématique du monde Xbox, qui rappelait sur le réseau social X avoir proposé cette idée dès 2019.

Personnalisation accrue du tableau de bord

Au-delà du cas particulier de Quick Resume, l’actuelle mise à jour prépare également quelques nouveautés en matière d’apparence et d’organisation. Les utilisateurs pourront désormais définir une couleur de fond personnalisée pour leur interface Xbox, une alternative bienvenue aux choix préexistants jugés parfois trop limités. De plus, le nombre maximal de groupes affichables sur l’écran d’accueil grimpe : il sera possible d’en épingler jusqu’à dix (contre deux auparavant), chacun étant réorganisable selon les préférences du joueur.

Pour ceux qui consultent régulièrement leur menu principal, voici ce que cela implique :

Personnaliser davantage l’ambiance visuelle grâce aux couleurs inédites .

. Réorganiser et multiplier les groupes pour un accès rapide à ses jeux favoris.

Bientôt accessible à tous

Pour le moment, seules certaines personnes inscrites au programme Xbox Insiders profitent en exclusivité de ces fonctionnalités. Mais leur déploiement général est attendu prochainement sur toutes les consoles concernées. En somme, Microsoft continue d’affiner l’expérience utilisateur sur sa plateforme phare, au rythme des attentes exprimées par sa communauté fidèle.