Microsoft et les difficultés du Xbox Game Pass

La FTC surveille Microsoft après la hausse des prix du Xbox Game Pass, craignant des pratiques anticoncurrentielles.

Microsoft dans le collimateur de la FTC

Depuis deux ans, le géant américain Microsoft est en conflit avec la Federal Trade Commission (FTC) aux USA, qui l’accuse de pratiques monopolistiques et anti-concurrentielles. Malgré l’approbation de la fusion avec Activision/Blizzard, des changements récents dans l’offre Xbox Game Pass ont remis l’affaire sur le devant de la scène.

La controverse autour du Xbox Game Pass

La FTC pointe du doigt l’augmentation du prix du Xbox Game Pass et l’introduction d’un produit jugé « dégradé » : un nouvel abonnement Standard Tier. Selon elle, Microsoft a remplacé le « Console Game Pass », auparavant à 10,99 dollars par mois, par une version plus coûteuse (14,99 dollars) qui n’inclut pas les sorties Day One. Une pratique qui, selon la FTC, force les consommateurs à payer plus cher pour un produit de moindre qualité.

De plus, la FTC évoque les licenciements effectués par Microsoft et la fermeture de plusieurs studios de jeux, ce qui aurait entraîné une réduction des investissements et de la qualité des produits. Ces décisions controversées ont touché des studios populaires tels que Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Studios et Roundhouse Games. Pour la FTC, ces actions sont autant de « signes d’un exercice de pouvoir de marché après une fusion ».

Call of Duty : une promesse non tenue ?

Enfin, la FTC souligne que cette hausse des prix intervient juste avant le lancement de Call of Duty: Black Ops 6. Microsoft avait promis que ce jeu serait disponible en Day One sur le Xbox Game Pass. Les déclarations antérieures de la firme, selon lesquelles l’ajout de Call of Duty au Game Pass « bénéficierait aux consommateurs », sont aujourd’hui remises en question. De nombreux abonnés partagent ce sentiment, estimant qu’une seule franchise, aussi populaire soit-elle, ne justifie pas une telle hausse de prix.