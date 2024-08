Découvrez la bande-annonce du DLC zombies pour « Call of Duty: Black Ops 6 »

Le nouveau trailer dévoile le prochain jeu de tir à la première personne (FPS) qui se déroulera à Liberty Falls et évoque un fort ressenti à la série de jeux "Fallout".

TL;DR Un nouveau mode Zombies arrive dans Call of Duty: Black Ops 6.

Le DLC emmènera les joueurs vers une ville appelée Liberty Falls.

Pas de date officielle de sortie pour le DLC Zombies.

Arrivée imminente d’un mode Zombies dans Call of Duty: Black Ops 6

Les amateurs du célèbre jeu de tir en vue subjective, Call of Duty: Black Ops 6, peuvent se réjouir. Un nouveau mode Zombi est en préparation, selon un trailer cinématographique publié récemment. Ce supplément logiciel, plus connu sous le nom de DLC, entraînera les joueurs dans une petite localité nommée Liberty Falls, assaillie par des morts-vivants.

De quoi nous réserve ce nouveau mode ?

Le trailer démarre dans un cadre typiquement américain, au charme pittoresque et une chanson du bon vieux temps en fond sonore. Puis, tout bascule, notre héros encore sans nom se réveille dans un monde post-apocalyptique qui s’avère être un simple cauchemar au réveil. À travers un bulletin d’information, il découvre que les zombies sont en chemin et récupère rapidement un fusil électrique pour riposter. L’apothéose du trailer nous présente un vilain antihéros, qui rappelle fortement ZAX de Fallout 76 et GLaDOS du jeu Portal.

Un goût de déjà-vu ?

En se basant simplement sur ce trailer, on ressent des similitudes avec Fallout, autre jeu dans lequel l’humanité est en déclin et où des mutants parcourent les paysages. Néanmoins, il est prématuré de porter un jugement formel à ce stade.

Une sortie attendue, mais encore assez floue

À ce jour, aucune date officielle de sortie n’a été annoncée pour ce DLC Zombies de Black Ops 6. Toutefois, on sait que les premières images du gameplay de la carte Liberty Falls et du mode Story seront dévoilées le 28 août lors de l’événement Call of Duty NEXT à Washington DC. Par ailleurs, l’accès à la bêta ouverte sera possible à compter du 30 août. Call of Duty: Black Ops 6 sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass le jour du lancement.