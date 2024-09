Une nouvelle PlayStation portable en préparation ? Les rumeurs disent oui

Il est possible que le lancement coïncide avec la sortie de la PS6. Pouvez-vous imaginer les nouvelles fonctionnalités que cela pourrait impliquer ?

Tl;dr Sony a dévoilé la PlayStation 5 Pro, mais serait déjà en train de travailler sur la PlayStation 6.

Des rumeurs suggèrent le développement de deux systèmes de jeu différents pour la prochaine génération de consoles.

Ces spéculations proviennent d’un leaker connu, KeplerL2, qui suggère également une possible console portable Sony.

La PS5 Pro est actuellement en précommande pour 700 $, avec une sortie officielle prévue pour le 7 novembre.

De la PS5 Pro à la PS6 : Sony voit loin

Alors que Sony vient de dévoiler la PlayStation 5 Pro et l’a mise en précommande, des rumeurs circulent déjà sur le développement de la PlayStation 6. Ces bruits de couloir évoquent non pas une, mais deux plates-formes de jeu différentes pour la prochaine génération de consoles.

Des rumeurs relayées par un leaker connu

Ces informations proviennent de KeplerL2, un posteur du forum NEOgaf, réputé pour sa fiabilité en matière de fuites sur les puces de consoles. D’origine brésilienne, « KeplerL2 » a dû trouver refuge sur NEOgaf après la récente interdiction de Twitter dans son pays.

Selon lui, Sony développerait actuellement deux systèmes sur puce pour les futures consoles. Une déclaration qui a alimenté de nombreuses spéculations, notamment sur la possibilité que Sony lance simultanément une version haut de gamme de la PS6 et un modèle plus abordable et « fin ». KeplerL2 a affirmé que « au moins un des nouveaux systèmes serait plus abordable ».

Une possible console portable Sony à l’horizon ?

L’idée d’une nouvelle console portable Sony n’est pas nouvelle. En août dernier, un autre leaker fiable avait révélé que le géant technologique japonais envisageait de revenir sur le marché des consoles portables. Une excellente nouvelle pour les fans de la PS Vita et de sa prédécesseure, la PlayStation Portable (PSP).

La PS5 Pro en vente

En attendant, la PS5 Pro est en vente au prix de 700 $ et sera disponible en précommande à partir du 26 septembre, pour une sortie officielle le 7 novembre. Selon un rapport de Reuters de cette semaine, un processeur AMD alimentera la prochaine console de Sony, après que Intel a perdu le contrat avec Sony en 2022. Actuellement, la PlayStation 5 Pro est alimentée par une puce personnalisée construite par AMD.