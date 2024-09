Steam Families est lancé : Jouez tous en même temps !

Une bibliothèque peut être partagée par six personnes qui peuvent également superviser les jeux des enfants. Cela vous semble-t-il pratique pour gérer le temps de jeu des plus jeunes ?

Tl;dr Le service « Steam Families » est désormais disponible, permettant à cinq membres d’une famille de partager une bibliothèque de jeux.

Les membres d’un même groupe peuvent jouer simultanément à des jeux de la bibliothèque partagée.

Les adultes peuvent surveiller et limiter l’accès des enfants à la plateforme Steam.

Certaines restrictions s’appliquent pour le service « Steam Families », notamment géographiques et temporelles.

La plateforme de jeux Steam lance « Steam Families »

Steam Families, une nouvelle fonctionnalité de partage familial, a été lancée par la plateforme de jeux vidéo Steam, après une phase de test bêta plus tôt cette année. Cette nouveauté permet à cinq membres d’une même famille de partager une bibliothèque de jeux, et chaque membre peut créer ses propres fichiers de sauvegarde et collecter ses propres succès de jeu.

Un partage de jeux simultané et sécurisé

L’une des particularités de cette fonctionnalité est la possibilité pour plusieurs membres de jouer en simultané à des jeux de la bibliothèque partagée. Si vous possédez plusieurs copies d’un jeu, alors plusieurs personnes peuvent jouer à ce titre en même temps. Toutefois, il existe une restriction : un développeur de jeu peut choisir de ne pas supporter cette fonctionnalité. Steam maintient une liste des titres qui sont actuellement compatibles avec le partage familial.

Un contrôle parental renforcé

La nouvelle fonctionnalité Steam Families intègre également les anciennes caractéristiques de « Steam Family View », qui permettaient aux adultes de surveiller et limiter l’activité des enfants sur la plateforme. Ainsi, tout adulte de la famille peut :

Restreindre l’accès des enfants au magasin Steam, aux communautés ou au chat.

Fixer des limites de temps de jeu.

Approuver des extensions aux limites.

Récupérer le compte d’un enfant si le mot de passe est perdu.

Des restrictions pour le service « Steam Families »

Il est important de noter que ce type de plan de partage familial ne reflète pas toujours l’environnement domestique d’une personne, et Steam a mis en place certaines restrictions pour l’utilisation de « Steam Families ». Par exemple, un adulte peut quitter un groupe familial à tout moment, mais doit attendre un an avant de pouvoir rejoindre ou créer un autre groupe familial. De plus, pour rejoindre un groupe familial, les comptes Steam doivent être situés dans le même pays.