Beeper révèle avoir rétro-conçu iMessage en une application Android

Un lycéen a mis au point un système qui s'intègre réellement avec les serveurs d'Apple.

Tl;dr Beeper Mini introduit le support d’iMessage sur Android.

Ce service utilise le protocole officiel d’iMessage, pas de piratage.

La technologie a été développée par un étudiant de 16 ans.

L’application coûte 1,99 $ par mois avec un mois d’essai gratuit.

Beeper Mini, la nouvelle révolution de l’application universelle de chat

L’application de chat universelle, Beeper, vient de gagner en universalité ! En effet, la société a dévoilé Beeper Mini, une application qui prétend audacieusement offrir le support iMessage aux appareils Android et qui, selon les utilisateurs qui l’ont testée, semble effectivement fonctionner.

Une technologie avancée pour une communication fluide

Fruit d’une ingénierie inverse astucieuse, Beeper Mini s’insère directement dans le protocole officiel d’iMessage. Les textes passent même par les serveurs d’Apple avant d’atteindre leur destination finale, à l’instar d’un vrai iMessage créé par un iPhone. Et le plus impressionnant dans tout cela ? Cette prouesse de haute technologie a été réalisée par un élève de 16 ans.

Adieu aux “bulles vertes”

Une fois l’application ouverte, elle passe en revue toutes vos conversations par SMS et identifie celles provenant d’utilisateurs iMessage. Le système les bascule ensuite en conversations à “bulles bleues” via la plateforme officielle d’Apple. Dès lors, à chaque fois que vous vous entretiendrez avec cette personne, les bulles seront d’un bleu plus fort qu’une claire journée printanière – mettant fin à l’inconfort social lié aux “bulles vertes”.

La sécurité au cœur du projet

La sécurité a été un aspect primordial dans le développement de l’application. En effet, aucun identifiant Apple n’est nécessaire pour se connecter, ce qui dissipe de nombreuses inquiétudes en matière de sécurité. De plus, Beeper assure une transparence totale et chiffre les messages de bout en bout entre les utilisateurs d’iMessage et Android, renforçant ainsi la sécurité des communications.

Sur la corde raide avec Apple

L’entreprise est consciente qu’elle marche sur une fine ligne avec Apple, connu pour sa politique stricte envers ceux qu’elle perçoit comme empiétant sur ses secrets d’entreprise. Cependant, Eric Migicovsky, co-fondateur de Beeper, est confiant que la société est du bon côté de la loi. Le code de Beeper est en open source, garantissant ainsi la sécurité des utilisateurs.