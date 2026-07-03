Baywatch revient sur Fox avec Stephen Amell et des visages cultes

Le reboot de Baywatch se montre enfin et mise sur Stephen Amell, de nouveaux sauveteurs et plusieurs anciens. Diffusion sur Fox en janvier 2027.

En bref Baywatch revient sur Fox en janvier 2027

Stephen Amell joue Hobie Buchannon adulte

Plusieurs stars originales reviennent comme réguliers

Le vrai sujet, avec Baywatch, n’est pas seulement le maillot rouge. C’est la capacité d’un vieux titre à retrouver une place en 2027, entre nostalgie très visible et volonté d’installer une nouvelle équipe. Le premier teaser mis en ligne par Fox donne déjà la couleur, littéralement, avec une série qui compte clairement vendre ses nouveaux visages autant que son héritage.

Un reboot qui joue la carte du passage de relais

Le choix le plus parlant, c’est Stephen Amell. L’ancien visage d’Arrow incarnera la version adulte de Hobie Buchannon, personnage de la série originale et fils de Mitch Buchannon, joué à l’époque par David Hasselhoff.

Ce n’est pas un détail. En reprenant un nom déjà connu des fans plutôt qu’un personnage totalement neuf, ce reboot essaie de tenir les deux bouts, relancer la machine sans couper le fil avec la série de départ. Et pour une marque comme Baywatch, qui vit beaucoup sur son imaginaire collectif, c’est assez logique.

De nouveaux visages pour relancer Baywatch

Autour de Stephen Amell, Fox a aussi réuni plusieurs nouveaux noms. On retrouvera Livvy Dunne, Brooks Nader, Jessica Belkin, Hassie Harrison et Thaddeus LaGrone.

Le teaser, bref, mais très clair, met en avant cette dimension-là, des corps athlétiques, des visages familiers pour une partie du public, et une promesse de retour très frontal à l’ADN visuel de Baywatch. Bon, on voit bien la stratégie. Le diffuseur ne vend pas seulement une série, il vend aussi une image immédiatement reconnaissable.

Les anciens sont loin d’être un simple clin d’œil

L’autre information importante, c’est le retour de plusieurs figures historiques en tant que réguliers. Pas juste un passage pour faire plaisir aux fans.

Kelly Packard, qui jouait April Giminski, sera de retour. Même chose pour Michael Bergin dans le rôle de Jack « J.D. » Darius, Erika Eleniak en Shauni McClain et David Chokachi en Cody Madison. Clairement, la série cherche un équilibre entre relance et mémoire, et c’est sans doute sa meilleure carte pour éviter l’effet remake paresseux.

Pourquoi cette date compte

La diffusion est prévue sur Fox en janvier 2027. Un créneau d’hiver, donc, pour une série qui mise justement sur la chaleur, le glamour et un nom ultra identifié.

Mais l’intérêt est ailleurs. Ce premier aperçu pose déjà la vraie question, celle de savoir si cette nouvelle version réussira là où une précédente tentative avec The Rock n’a pas convaincu. Résultat, ce premier teaser ne sert pas juste à montrer des sauveteurs. Il teste une promesse, est-ce que Baywatch peut redevenir une franchise télé crédible, et pas seulement un souvenir de pop culture.