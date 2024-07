Pourquoi la série Baywatch a été annulée avant d’être sauvée ?

Baywatch a été annulée après sa première saison en raison de faibles audiences sur NBC. Cependant, la série a été sauvée grâce à David Hasselhoff et relancée en syndication, où elle a connu un immense succès mondial, notamment avec l'arrivée de Pamela Anderson.

Un début difficile pour Baywatch

Baywatch, l’une des séries les plus emblématiques de tous les temps, a failli disparaître après sa première saison. Lancée en 1989, elle a connu des débuts difficiles. Les critiques étaient mitigées et l’audience insuffisante, ce qui a conduit NBC à l’annuler dès la fin de la première saison.

David Hasselhoff, le sauveur de Baywatch

Heureusement, David Hasselhoff, convaincu du potentiel de la série, décide d’investir son propre argent pour racheter les droits. Il relance alors Baywatch en syndication, malgré les critiques persistantes. Un pari risqué, mais qui finit par payer.

L’arrivée de Pamela Anderson, un tournant pour la série

L’arrivée de Pamela Anderson lors de la troisième saison marque un véritable tournant. L’audience explose et la série n’a plus à se soucier de plaire aux studios. Malgré les nombreuses critiques, Baywatch a trouvé son public et continue de gagner en popularité.

Un succès planétaire

Baywatch devient rapidement un phénomène culturel mondial. En 1996, la série est regardée par 1,1 milliard de personnes dans 144 pays. Un record d’audience encore inégalé à ce jour. Sans l’intervention de Hasselhoff, Baywatch aurait sans doute été oubliée. Au lieu de cela, elle est devenue l’une des séries les plus populaires de tous les temps.