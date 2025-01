The Boys saison 5 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la cinquième et dernière saison de la série télévisée The Boys.

Tl;dr Le tournage de la saison 5 de The Boys est en cours, ce sera la dernière saison de la série.

La date de sortie, le casting et les théories de l’intrigue de la saison 5 sont rassemblés ici.

La franchise continue de se développer avec Gen V et un spin-off de Soldier Boy et Stormfront.

La dernière saison de The Boys est en production

Préparez-vous pour un final spectaculaire. La cinquième saison de la série phare de Prime Video, The Boys, est actuellement en tournage. Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr et le reste du casting reprennent leurs rôles une dernière fois. Oui, vous avez bien lu, cela signifie que c’est la dernière saison de cette série de super-héros si populaire. Cependant, l’univers continue de s’étendre avec Gen V et un spin-off sur Soldier Boy et Stormfront.

Que faut-il attendre de cette dernière saison ?

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie, le casting, les théories de l’intrigue et bien plus encore de la saison 5 de The Boys. Comme il s’agit des derniers épisodes avec Billy Butcher et sa bande, nous nous attendons à des quantités hallucinantes de sang et de violence. De plus, après le cliffhanger à la fin de la saison 4, la saison 5 de The Boys promet de conclure toutes les intrigues ouvertes de la série, y compris la rivalité centrale entre Homelander et Billy Butcher.

Une série qui a marqué son temps

Sortie pour la première fois en 2019, The Boys est rapidement devenue l’une des meilleures séries télévisées de notre époque, ainsi que l’une des meilleures séries jamais produites par Prime Video. La fatigue des super-héros commençait à se faire sentir après Avengers: Endgame, alors cette adaptation des comics satiriques et violemment brutaux de Garth Ennis et Darick Robertson est arrivée au bon moment. La série est toujours aussi pertinente qu’à ses débuts et se dirige vers sa finale attendue.