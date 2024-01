Batman meurt-il réellement dans Suicide Squad: Kill the Justice League ?

Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady Studios dévoile d'ores et déjà le destin du Chevalier Noir via un accès anticipé.

Tl;dr Batman est tué dans Suicide Squad: Kill the Justice League.

Harley Quinn est celle qui porte le coup fatal à Batman.

Suicide Squad: Kill the Justice League marque la dernière représentation de Batman par Kevin Conroy, décédé en 2022.

Le jeu de tir d’action-aventure à la troisième personne se déroule dans l’univers Arkham créé par Rocksteady Studios.

Le destin du Chevalier Noir révélé

Depuis l’annonce du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League en août 2020, les joueurs se demandaient si Rocksteady Studios allait respecter la promesse du titre et tuer certains des héros les plus aimés de DC Comics. La question de savoir si le protagoniste des jeux Arkham, Batman, rencontrerait sa fin a également fait l’objet de spéculations sur les réseaux.

Un choc pour les fans

La présence de Batman est fortement ressentie dans Suicide Squad: Kill the Justice League, et les joueurs ont l’occasion de vivre ce que c’est que d’être de l’autre côté de l’une des missions Predator de la série Batman: Arkham dans une séquence mémorable au musée qui récapitule également l’histoire de l’Arkhamverse jusqu’à présent.

Le destin tragique de Batman

Malheureusement, Suicide Squad: Kill the Justice League voit Batman, incarné par Kevin Conroy, rencontrer sa fin dans la campagne principale du jeu. Après avoir vaincu le Chevalier Noir, la Task Force X le capture et le lie, King Shark laisse ensuite tomber Batman sur un banc, où Harley lui tire une balle dans la tête à bout portant.

Un adieu poignant à Kevin Conroy

La mort de Batman dans l’Arkhamverse a un impact plus fort que celle des autres membres de la Justice League. Cela est dû non seulement au fait que les joueurs ont joué ce personnage dans plusieurs titres, mais aussi à la mort réelle de Kevin Conroy, qui est décédé d’un cancer en novembre 2022. Conroy a interprété le Chevalier Noir dans divers médias pendant plus de trois décennies, apparaissant pour la première fois dans la série acclamée par la critique Batman: The Animated Series en 1992.