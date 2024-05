Ballerina : une opportunité parfaite pour Ana de Armas dans le cinéma d’action

La comédienne Ana de Armas va trouver avec le film Ballerina une opportunité parfaite de briller dans le cinéma d'action en intégrant l'univers intense de John Wick.

Ana de Armas prend la tête de la franchise John Wick

La franchise bien connue John Wick entre dans une nouvelle ère. En effet, le spin-off Ballerina, prévu pour juin 2025, met en scène Ana de Armas dans le rôle principal. Ce film marque une évolution notable de la franchise, Keanu Reeves, bien que présent, cédant le devant de la scène à la talentueuse actrice.

Une chance de rédemption pour Ana de Armas

Malgré des performances remarquables, Ana de Armas a connu quelques déceptions dans le genre action, notamment avec Ghosted et The Gray Man. Ces déconvenues ont jeté un voile d’ombre sur ses compétences en matière de cinéma d’action. Cependant, Ballerina représente une occasion en or pour la comédienne de se “réhabiliter” et de prouver une fois de plus son talent dans ce type de rôle.

Un retour en force attendu

En rejoignant la franchise John Wick, Ana de Armas a l’opportunité de revenir sur le devant de la scène pour le cinéma d’action. Bien que ses derniers films aient été critiqués malgré leur popularité, Ballerina offre à l’actrice un futur optimiste. En effet, cette franchise jouit d’une grande popularité et d’une solide réputation, ce qui pourrait aider l’actrice à surmonter ses récents échecs.

Un talent déjà prouvé

Malgré ses récents déboires, il ne faut pas oublier que l’actrice a déjà démontré ses capacités dans le domaine de l’action. Dans No Time to Die, malgré un rôle limité, Ana de Armas a su captiver le public par son talent et son charisme. Son interprétation de Paloma était une des plus marquantes du film, prouvant qu’elle peut briller dans le bon environnement.