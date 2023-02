Baldur’s Gate 3 : des problèmes techniques empêchent l’annonce d’une version Xbox

Larian Studios n'a signé aucun accord d'exclusivité console avec Sony pour proposer Baldur's Gate 3 sur PS5.

A la surprise générale, Baldur’s Gate 3 sortira le 31 août prochain sur PC, Mac et Nvidia GeForce Now (cloud gaming), mais également sur la PS5 de Sony. Contrairement aux fantasmes de certains fans toxiques sur les réseaux sociaux, les belges de Larian Studios assurent qu’il ne s’agit pas d’une exclusivité console et qu’il existe bien une version Xbox même si le développement est complexe dans l’immédiat :

Nous avons une version Xbox de Baldur’s Gate 3 en développement depuis un certain temps maintenant. Nous avons rencontré des problèmes techniques lors du développement de ce portage qui nous empêche de l’annoncer en toute confiance tant que nous ne sommes pas certains d’avoir trouvé les bonnes solutions. Plus précisément, nous n’arrivons pas à faire fonctionner la coopération en écran partagé de la même manière sur les Xbox Series X et les Xbox Series S, ce qui est une condition non négociable afin de publier le jeu. Il n’y a aucune exclusivité de plateforme qui nous empêche de sortir Baldur’s Gate 3 sur Xbox au lancement, si ce n’est des problèmes techniques. Si et quand nous annonçons d’autres plateformes, nous voulons nous assurer que chaque version est à la hauteur de nos normes et de nos attentes.

So – the only reason we didn't announce an Xbox version is because we're not ready for it yet. Has nothing to do with exclusivity. More details here https://t.co/FC0juT5qBM

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) February 24, 2023