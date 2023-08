Avec Discovery Station, Apple Music vous aide à découvrir de nouvelles chansons et artistes. À découvrir dès à présent si vous êtes abonné(e).

Apple a lancé dans le plus grand silence une nouvelle fonctionnalité pour son service de streaming de musique. Une fonctionnalité qui pourrait vous aider à étoffer vos playlists et trouver de nouveaux artistes à écouter. Il s’agit d’une station radio personnalisée baptisée “Discovery Station”. Cette dernière vient sélectionner des chansons dans le catalogue d’Apple Music que les algorithmes de la marque à la pomme estiment que vous pourriez apprécier.

Comme Apple Insider le précise, le service de streaming musical du géant américain n’a pas choisi de miser sur des recommandations totalement algorithmiques comme a pu le faire Spotify, qui propose plusieurs playlists capables de générer des mixes basés sur vos habitudes d’écoute.

Un porte-parole de la firme de Cupertino déclarait à nos confrères d’Engadget que Discovery Station ne proposera que de la musique que vous n’avez jamais écoutée sur le service auparavant, tant provenant d’artistes familiers que d’artistes qui vous sont totalement inconnus, mais qui, bien sûr, pourraient vous plaire. Et dans la mesure où l’objectif principal de cette fonctionnalité est de vous faire découvrir de nouvelles musiques, le système ne jouera jamais deux fois la même chanson et ne s’arrêtera jamais à moins que vous ne le stoppiez manuellement. Comme d’autres playlists qui utilisent des algorithmes pour recommander des pistes, Discovery Station puise aussi ses suggestions dans vos activités et évolue constamment, à mesure que vos goûts évoluent.

À découvrir dès à présent si vous êtes abonné(e)

La fonctionnalité est déjà déployée dans le monde entier. Si vous êtes déjà abonné(e), vous pouvez y accéder en vous rendant sur votre page Écouter, puis en parcourant la section Stations pour Vous. Si vous n’avez pas encore d’abonnement à Apple Music, il vous en coûtera 4,99 € par mois pour l’offre Voice ou 10,99 € par mois si vous voulez pouvoir accéder à tout le catalogue et toutes les fonctionnalités, comme l’audio lossless ou le Dolby Atmos.