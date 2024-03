Avec CryoUtilities, votre Steam Deck tournera bien mieux. Cette collection de scripts et de commandes est un utilitaire incontournable pour profiter d'une meilleure expérience générale.

Améliorer les performances de votre Steam Deck revient à trouver les paramètres qui fonctionnent le mieux selon les jeux. Ceci étant dit, il y a certaines opérations que vous pouvez entreprendre de vous-même pour améliorer les performances globales, et c’est de cela qu’il est question aujourd’hui dans ce guide.

Avant de commencer, précisons que nous nous intéresserons à l’utilisation de CryoUtilities, une collection tierce de scripts et commandes permettant à la console de mieux gérer sa mémoire. Cela nécessite quelques connaissances sur le système d’exploitation du Steam Deck. Si vous ne maîtrisez pas trop le sujet, mais que vous avez confiance en vous, vous pouvez vous lancer, toutes les instructions sont données.

Définir un mot de passe Sudo

Avant de se lancer à installer CryoUtilities et modifier des paramètres système, il faut préparer la console. Il vous faut pour cela un mot de passe Sudo, lequel permet de protéger le Steam Deck des modifications au niveau de l’OS que vous n’auriez pas autorisées.

Par défaut, vous n’avez pas de mot de passe Sudo défini. Il faut le définir manuellement. Si vous ne l’avez jamias fait, suivez les étapes ci-dessous.

Sur le Steam Deck, appuyez sur le bouton STEAM pour ouvrir le menu. Sélectionnez Alimentation > Passer en Desktop. Cela permet de passer la console en mode Desktop pour agir sur l’OS. Une fois celui-ci chargé, ouvrez les Paramètres système > Utilisateurs. Là, renseignez l’email de votre compte utilisateur, puis cliquez sur Modifier le mot de passe. Saisissez le mot de passe de votre choix. Vous pouvez faire apparaître le clavier en sélectionnant la zone de texte avec R2, puis en tapotant sur X sur le Steam Deck. Parfois, il faut appuyer sur STEAM + X pour l’afficher. Vous pouvez aussi connecter un clavier et une souris sans fil.

Si vous avez défini un mot de passe et que vous l’avez oublié, il faut le réinitialiser. Le plus simple est de réinitialiser complètement le Steam Deck à sa configuration d’origine, ce que vous pouvez faire en appuyant sur le bouton STEAM, puis en allant dans Paramètres > Système et en faisant défiler jusqu’à Réinitialisation d’usine. Cela va cependant tout effacer sur la console. Si vous souhaitez préserver vos données, il y a des techniques, mais plus complexes.

Le plus simple pour ce faire est d’utiliser le mode Desktop du Steam Deck. Prenez le temps de le maîtriser. Avant d’installer l’utilitaire, changeons déjà la quantité de VRAM que le Steam Deck peut utiliser. Cela aidera CryoUtilities à faire son travail plus facilement. Tout d’abord, éteignez la console, en appuyant sur STEAM pour en sélectionnant Alimentation et Extinction depuis le mmode gaming ou en sélectionnant le Menu démarrer puis Extinction dans le mode Desktop.

Une fois la console éteinte, restez appuyé sur le bouton volume haut et appuyez sur le bouton alimentation. Maintenez la pression sur le bouton volume haut jusqu’au chargement du menu de démarrage. Là, allez dans Step Utility > Advanced, puis changez de 1G à 4G l’option UMA Frame Buffer Size. Redémarrez le Steam Deck et repassez en mode Desktop.

Pour installer CryoUtilities, direction la page Github officielle de l’app sur votre console. Vous pouvez taper l’adresse manuellement ou faire une recherche Google pour CryoUtilities. L’adresse directe est la suivante : https://github.com/CryoByte33/steam-deck-utilities

Trouvez la section intitulée Simple et cliquez sur Download this link. Le téléchargement va démarrer. Le plus simple est de déposer le fichier sur le bureau, pour le retrouver facilement.

Maintenant, double-cliquez sur Install CryoUtilities et sélectionnez Continue. D’autres données vont être téléchargées, Konsole va être ouvert. Après quelques instants, le processus se terminera.

Trouvez maintenant l’icône CryoUtilities sur votre bureau Steam et double-cliquez dessus pour ouvrir l’app. Vous devrez saisir votre mot de passe Sudo et un message vous indiquera que le développeur de CryoUtilities n’est pas responsable en cas de dommages sur votre Steam Deck. Lisez bien et surtout, ne faites pas n’importe quoi dans cette application.

Une fois connecté, ce qui intéresse la plupart des utilisateurs, c’est le bouton Recommended. Cela permet d’appliquer les modifications recommandées par les développeurs de CryoUtilities, et en optant pour cette solution, il n’y a rien à faire, ou presque. Si vous souhaitez plonger plus en profondeur, vous pouvez toujours regarder la vidéo de Cryobyte33, le créateur de l’app. Pour les utilisateurs avertis, cependant.

Finalement, les paramètres recommandés de CryoUtilities font déjà une grosse différence. Vous éliminerez ainsi nombre de petits problèmes de lag fréquents sur ces appareils. Si vous voulez jouer de manière intensive sur votre Steam Deck, c’est un passage obligatoire.

La console Steam Deck embarque nativement un moniteur de performances. Celui-ci peut être activé en appuyant sur le bouton … sur le Steam Deck (à droite, sous le touchpad), puis en allant dans Performances et en changeant l’option Performance Overlay Level sur autre chose que Off.

Le Niveau 1 affiche des paramètres basiques, comme les FPS. Le Niveau 2 est très utile, sans pour autant rompre l’immersion durant vos parties, et vous permet de suivre les FPS, les performances GPU, l’utilisation du CPU et même de la VRAM, ainsi que certaines informations sur la batterie. Pour en savoir encore plus, vous pouvez essayer les Niveaux 3 et 4.