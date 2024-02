Avatar 3 : Date de sortie, casting et toutes les infos clés

Avatar 3, chapitre central de la saga de cinq films de James Cameron, promet de grandes choses pour les Na'vi et Pandora. Mais quels rebondissements nous réserve donc ce troisième volet ?

Tl;dr Avatar 3 continue l’épopée des Na’vi et de Pandora.

La date de sortie d’Avatar 3 est prévue pour Noël 2025.

Le casting d’Avatar 3 inclut de nouvelles et anciennes stars.

Le récit d’Avatar 3 introduira deux nouvelles cultures Na’vi.

Le troisième volet de la saga Avatar

La saga épique de James Cameron, Avatar, se poursuit avec Avatar 3. Ce troisième volet promet d’être riche en rebondissements et en découvertes, avec l’introduction d’une nouvelle tribu de Na’vi et l’escalade du conflit entre le Colonel Quaritch et la famille de Jake et Neytiri.

Initialement annoncé pour décembre 2024, le dernier communiqué de James Cameron confirme que Avatar 3 est finalement prévu pour Noël 2025. Malgré les retards causés par la pandémie de COVID-19 et les grèves hollywoodiennes récemment résolues, le film est actuellement en post-production, suggérant qu’aucun autre report n’est à prévoir.

Un casting étoilé pour Avatar 3

Avatar 3 accueille un casting encore plus impressionnant que ses prédécesseurs, avec le retour de Sam Worthington et Zoe Saldaña dans les rôles de Jake et Neytiri. De nouvelles figures emblématiques du cinéma se joignent également à l’aventure, dont l’actrice oscarisée Michelle Yeoh. Notons par ailleurs l’introduction de nouveaux personnages, tels que Varang, leader des Ash People, incarné par Oona Chaplin.

De nouvelles cultures Na’vi dans Avatar 3

Le producteur Jon Landau a révélé que Avatar 3 introduira deux nouvelles cultures Na’vi. L’une d’entre elles pourrait être celle des Na’vi de feu, dont Varang serait membre. Quant à la narration, elle sera assurée par Lo’ak, un changement notable par rapport aux deux premiers films narrés par Jake.