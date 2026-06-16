Au Royaume-Uni, les moins de 16 ans bientôt bannis des réseaux

Le gouvernement britannique prépare une interdiction massive des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Une bascule qui pourrait arriver dès le printemps.

En bref Le Royaume-Uni envisage de restreindre fortement l’accès aux réseaux sociaux majeurs, comme TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook et X, tout en laissant des services comme WhatsApp et Signal accessibles.

Le gouvernement de Keir Starmer défend une mesure de protection des enfants, incluant aussi des restrictions sur certains outils d’IA et chatbots, avec une logique de contrôle renforcé de l’usage numérique des mineurs.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance internationale de régulation du numérique, mais son efficacité est débattue malgré un large soutien parental et une mise en œuvre annoncée dès le printemps prochain.

Le Royaume-Uni veut frapper fort. Le gouvernement de Keir Starmer prépare une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, avec une mise en place possible dès le printemps prochain. Et sur le papier, l’ambition est énorme, Londres assure vouloir aller plus loin que n’importe quel autre pays.

Une coupure nette, et pas pour tout le monde

Dans le viseur, on retrouve les gros noms que les ados utilisent tous les jours, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook et X. La mesure ne toucherait donc pas un coin précis du web, mais l’essentiel des grandes plateformes sociales.

À l’inverse, les services de messagerie comme WhatsApp et Signal resteraient accessibles. Le texte annoncé prévoit aussi des limites pour certains outils d’IA, avec une règle claire pour les chatbots de type compagnon romantique, réservés aux plus de 18 ans. Ça dit pas mal de la direction prise.

Le gouvernement assume une ligne ultra dure

Ce que raconte Keir Starmer, c’est une reprise en main parentale. Le gouvernement britannique explique que cette réforme doit rendre du pouvoir aux parents et permettre aux enfants de retrouver l’enfance qu’ils méritent. Dit autrement, l’exécutif ne parle pas d’ajustements, mais d’un vrai changement de cadre.

Le calendrier compte aussi. Keir Starmer a indiqué que la ban pourrait être en place dès le printemps prochain, signe qu’on n’est plus dans une simple discussion théorique. Le sujet est devenu politique, et très concret.

Pourquoi Keir Starmer cible les réseaux ?

En conférence de presse, le Premier ministre a défendu sa ligne sans tourner autour du pot. Selon lui, chaque parent voit bien que les réseaux sociaux rendent les enfants plus malheureux. Il a aussi pointé un terrain parfait pour le harcèlement, l’exposition à des contenus dangereux et des effets possibles sur la santé mentale.

Sa charge vise surtout la mécanique des plateformes. Keir Starmer a parlé de fonctions pensées pour retenir les jeunes pendant des heures, notamment le scroll infini. Il estime aussi que ce temps grignote des choses toutes bêtes, mais essentielles, dormir à l’heure, lire, jouer dehors. Bref, l’argument n’est pas technique, il est presque quotidien.

Une tendance mondiale, mais avec des doutes

Le Royaume-Uni n’avance pas seul. L’Australie a déjà ouvert la voie l’an dernier avec une mesure comparable, tandis que le Canada, la France et le Danemark travaillent eux aussi sur leurs propres restrictions.

Mais la vraie question, c’est l’efficacité. Des experts doutent qu’une interdiction générale fonctionne vraiment. Keir Starmer reconnaît que l’application sera compliquée, tout en affirmant qu’elle reste possible. Plus tôt cette année, le gouvernement avait consulté des parents, des jeunes et la société civile. Résultat, plus de 83% des parents interrogés ont jugé que les risques des réseaux sociaux dépassaient leurs bénéfices. Le débat ne fait que commencer, mais le signal est limpide.