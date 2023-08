Atari lance une nouvelle console miniature, la 2600+. Après l'échec de l'Atari VCS, le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Atari a collaboré avec Plaion pour mettre au point une nouvelle console retro. L’Atari 2600+ rend hommage à l’Atari 2600 originale, que nombre de jeunes et moins jeunes ont pu découvrir en 1977, bien que ce remake soit basé sur le modèle de 1980. La machine est capable de lire des jeux d’Atari 2600 et 7800. Cependant, la majorité des acheteurs voudront s’offrir des cartouches physiques dans la mesure où la console, qui en a besoin pour lire les jeux, n’est livrée qu’avec 10 titres et que les jeux cultes Pac-Man, Frogger, Space Invaders et Pitfall, pour ne citer qu’eux, manquent à l’appel.

Cette console “recrée avec amour les mêmes spécifications que l’original”, dans des mensurations réduites de 80 %. Le “plus” de cette version provient de la sortie HDMI et de la prise en charge des écrans larges. L’entreprise explique que la machine dispose aussi d’une prise cartouche légèrement agrandie pour réduire les frictions. Par ailleurs, le logo Atari s’illumine lorsque la console est allumée.

La console est aussi livrée avec un remake du joystick Atari CX40, le CX40+. Bien qu’il soit possible de jouer à deux joueurs, un seul joystick dans la boîte. Vous pouvez en commander un supplémentaire pour 25 $. Un remake du CX-30 Paddle Controller est aussi en préparation.

Les gratuits livrés avec la console se trouvent une cartouche “10 Jeux en 1”, incluant Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball et Yars’s Revenge. Atari a publié la liste complète des cartouches compatibles. Les acheteurs potentiels doivent donc bien garder à l’esprit qu’il faudra, s’ils veulent en profiter pleinement, acheter des jeux physiques originaux.

Après l’échec de l’Atari VCS, le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Et si tout cela vous semble familier, c’est parce que le fabricant a lancé l’Atari VCS, maintes fois reportée, il y a deux petites années. Mais l’intérêt du public pour ce modèle a vite disparu, l’entreprise décidant d’arrêter sa fabrication puis de réorganiser toute sa division hardware en poursuivant “une nouvelle stratégie commerciale”. Ce produit est le fruit de cette stratégie, en collaboration avec Plaion.

La console Atari 2600+ sera lancée “dans le monde entier” le 17 novembre au tarif public de 130 $ (avec le second joystick optionnel à 25 $). Il est possible de précommander la machine dès aujourd’hui sur le site de Atari.