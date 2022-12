Atari ressuscite un jeu d’arcade inédit trop difficile pour les joueurs de 1982

Atari ressuscite Akka Arrh, un jeu d'arcade jugé trop difficile avant sa sortie en 1982, un wave shooter relativement complexe et coloré.

Atari ressuscite Akka Arrh, un jeu d’arcade de 1982 annulé parce que le public test l’avait trouvé trop difficile. Pour ce remake du jeu de type wave shooter, l’éditeur s’est associé au développeur Jeff Minter, dont le style psychédélique semble parfaitement convenir pour ce qu’Atari décrit comme “une hallucination de la meilleure des manières”. Ce remake sera proposé sur PC, PS5 et PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Atari VCS au début de l’année 2023.

La machine originale Akka Arrh utilisait une trackball pour cibler les ennemis, le joueur contrôlant la Sentinelle au centre de l’écran pour venir à bout des vagues d’attaquants qui ne cessent d’arriver. Autour de la Sentinelle, un champ octogonal que vous devez garder en sécurité. Si l’ennemi s’infiltre, vous pouvez zoomer pour l’éliminer avant de revenir à la vue d’ensemble pour annihiler le reste de la vague. Étant donné la simplicité de la plupart des jeux du début des années 1980, il n’est pas surprenant que cette relative complexité ait pu obtenir de mauvais résultats auprès des groupes de test.

Dans la mesure où Atari a annulé la version arcade avant sa sortie, seulement trois machines Akka Arrh existent aujourd’hui, tout du moins connues. Mais la collaboration avec Jeff Minter n’est pas la première version publique de ce jeu. Après une ROM arcade qui avait fuité en 2019, Atari avait lancé l’original cet automne dans le cadre de sa collection Atari 50 : The Anniversary Celebration.

Un wave shooter relativement complexe et coloré

Atari et Jeff Minter avaient travaillé ensemble dans les années 1990, son entreprise Llamasoft créait des jeux comme Tempest 2000 pour la Atari Jaguar. Malheureusement, les deux s’étaient séparés en 2015 lorsque Atari avait empêché la sortie du successeur spirituel de ce jeu. Cependant, les deux camps s’étaient retrouvés en 2018 en sortant Tempest 4000, une suite supervisée par Jeff Minter avec la bénédiction d’Atari.

Atari précise que ce remake offre deux modes de jeu, 50 niveaux et un système de sauvegarde, pour que vous n’ayez pas à tout recommander lorsque les ennemis finissent par submerger votre Sentinelle. De plus, l’entreprise explique qu’elle propose des paramètres d’accessibilité pour atténuer les couleurs pour celles et ceux qui y seraient sensibles.